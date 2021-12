In den Stunden vor seiner Ankündigung war es den zweiten Handelstag in Folge zu erheblichen Turbulenzen an den türkischen Finanzmärkten gekommen.

Darüber hinaus kündigte er weitere Schritte an. Unter anderem will die Regierung demnach auch Unternehmen helfen, sich gegen hohe Wechselkursrisiken abzusichern.

«Keiner unserer Bürger muss von nun an seine Einlagen von Lira in ausländische Währungen tauschen, weil er befürchtet, dass die Wechselkursschwankungen Gewinne aus Zinszahlungen zunichte machen könnten», erklärte Erdogan.

Die Türkei stemmt sich mit einem ganzen Paket an Massnahmen gegen den drastischen Wertverfall der Landeswährung Lira. Wie Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Montagabend ankündigte, sollen unter anderem Ersparnisse der Bürger vor Wechselkursschwankungen geschützt werden.

Beteiligung bei Parlamentswahl in Hongkong sinkt auf Rekordtief

Negativrekord in Hongkong: An der ersten Parlamentswahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung haben sich weniger Menschen denn je in der chinesischen Sonderverwaltungsregion beteiligt. Die Wahlbeteiligung nach Schliessung der Wahllokale lag bei 30.2 Prozent, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am frühen Montagmorgen berichtete. Demnach gaben rund 1.35 Millionen Hongkonger ihre Stimme ab. Das Wahlergebnis wird später am Montag erwartet.