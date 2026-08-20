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Schauspielerin Naomi Watts erhält am ZFF den Golden Eye Award

Naomi Watts attends the gala screening of &quot;Brunello: The Gracious Visionary&quot; at the David H. Koch Theater on Tuesday, April 14, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Naomi ...
Kaum eine britische Schauspielerin ihrer Generation kann auf einen ähnlich konstanten Output zurückblicken wie Naomi Watts.Bild: keystone
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Naomi Watts kommt ans Zurich Film Festival

20.08.2026, 10:5520.08.2026, 10:55

Ende September ist es wieder so weit: Am Zürcher Sechseläutenplatz wird der rote Teppich ausgerollt und die Filmwelt blickt erneut für elf Tage auf die Stadt an der Limmat. Das Zurich Film Festival (ZFF) hat sich mittlerweile als renommiertes Filmfestival etabliert und lockt Jahr für Jahr Stars aus der Branche in die Schweiz.

Etwas mehr als einen Monat vor Beginn der 22. Ausgabe des ZFF gab das Festival nun bekannt, dass die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts nach Zürich kommen wird, um persönlich den Golden Eye Award des ZFF entgegenzunehmen.

Mit dem Award würdigt das Filmfestival Schauspielerinnen und Schauspieler für herausragende aktuelle Leistungen aber auch für deren Gesamtwerk über die ganze Karriere betrachtet. Im letzten Jahr gewannen Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Claire Foy sowie der für seine Rolle als Pablo Escobar in «Narcos» bekannte Schauspieler und Regisseur Wagner Moura den Preis.

Naomi Watts für Rolle in neuem Film gewürdigt

Naomi Watts, die bereits auf eine beeindruckende Karriere mit über 100 Produktionen, an denen sie mitgewirkt hat, zurückblicken kann, erhält in diesem Jahr den Preis für ihre Rolle im Thriller-Drama «The Housewife» von Regisseur Ben Shirinian.

Im Film spielt Watts die Ehefrau eines mutmasslich ehemaligen Nazi-Offiziers im New York der Nachkriegszeit. Als ein junger Reporter der «New York Times» sich dessen Vergangenheit annimmt, nähert dieser sich auch der von Naomi Watts gespielten Ehefrau an, woraufhin die Recherche eine verstörende Wendung nimmt. Der Film feiert seine Premiere bereits im September am Toronto Film Festival, danach wird er auch in Zürich zu sehen sein.

Wie das ZFF in einer Medienmitteilung schreibt, wird die britisch-australische Schauspielerin die Auszeichnung am 26. September persönlich entgegennehmen. Ausserdem werde sie im Rahmen eines ZFF-Talks Einblicke in ihr Schaffen als Schauspielerin geben.

In der Medienmitteilung spricht Naomi Watts von einer grossen Ehre: «Ich kann es kaum erwarten, diese Auszeichnung in einem so grossartigen Umfeld entgegenzunehmen, und ich danke dem Filmfestival für die Würdigung meiner Rolle in diesem Film.» (jul)

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