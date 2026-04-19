Und hier, einfach so*: Witzige und clevere Street-Art aus aller Welt
*Genauer gesagt: Ihr habt es euch gewünscht, beziehungsweise war das User:in Purple Raina – kürzlich unter einem Artikel. Und wer könnte bei dieser charmanten Anfrage schon Nein sagen?
Aber sehr gerne, liebe:r Purple Raina!
Hier kommen 19 witzige und unglaublich kreative Werke von mehr oder weniger begabten Künstlern, deren Namen wir leider nicht alle benennen können und vielleicht auch nicht sollten ;-).
Dieser Banksy-Busch in London.
Clevere Kunst auf kleinstem Raum.
Kuhnst?
Oh mein Gott, die Wand hat Kenny getötet!
Dieses Schwein.
Alles wird gut, Stromkasten.
«Himmel und Hölle» für Erwachsene:
Die Botschaft ist auch etwas traurig. Aber vor allem clever.
Erspäht in Südkorea.
Falls du dich mal wieder fragst: Who kehrs?
Es ist dieser … Frosch?
Oh, Lionel-Walter!
Gesehen in Houston.
Stephen Hawking würde bestimmt auch darüber lachen.
Ein hübscher Reminder, dass Zahnhygiene wichtig ist:
Hier hingegen: Spiderman ohne Manieren
WC-Art – zählt auch, oder?
Süss und cool:
Wir gehen davon aus, dass hier das Geschmiere rechts verbessert wurde.
Passend dazu eine unserer Lieblings-Slideshows:
Sieg Fail: So doof sind Nazis
Cleveres Graffiti, gesehen in Frankreich:
Kommt schon – das zählt als Street-Art!
Wir brauchen mehr Wäldchen!
Und mehr Tom und Jerry!
Oder hier: 3D-Kunst aus Südkorea
Bonus
Für alle, die das gerade hören müssen:
Gib nicht auf, du bist wichtig.
Mehr davon? Aber gern:
(sim)