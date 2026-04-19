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Witzige und clevere Street-Art aus aller Welt

Lustige und coole Street-Art
Bild: reddit/watson

Und hier, einfach so*: Witzige und clevere Street-Art aus aller Welt

19.04.2026, 05:1219.04.2026, 05:12

*Genauer gesagt: Ihr habt es euch gewünscht, beziehungsweise war das User:in Purple Raina – kürzlich unter einem Artikel. Und wer könnte bei dieser charmanten Anfrage schon Nein sagen?

Purple Raina
Leser-Kommentar von Purple Raina
13.04.2026 13:21
Oh, dürfen wir wünschen, liebe Frau Sigrist? Mir würde eine Zusammenstellung humorvoller Street-Art-Werke aus aller Welt gefallen. Ich weiss natürlich nicht, wie Sie sich so etwas beschaffen könnten, aber ich sag's einfach mal. Und überhaupt, ich schätze Ihre Arbeit sehr. Damit auch das mal gesagt ist. 💐
Zu: Und hier: Rentner zeigen auf Dinge ☝🏻☝🏻

Aber sehr gerne, liebe:r Purple Raina!

Hier kommen 19 witzige und unglaublich kreative Werke von mehr oder weniger begabten Künstlern, deren Namen wir leider nicht alle benennen können und vielleicht auch nicht sollten ;-).

Dieser Banksy-Busch in London.

Lustige Street Art
Bild: instagram

Clevere Kunst auf kleinstem Raum.

Lustige Street art
Bild: instagram

Kuhnst?

Oh mein Gott, die Wand hat Kenny getötet!

Lustige und kreative street art
Bild: tumblr

Dieses Schwein.

Alles wird gut, Stromkasten.

Lustige Street art
Bild: reddit

«Himmel und Hölle» für Erwachsene:

Clevere Street art
Bild: reddit

Die Botschaft ist auch etwas traurig. Aber vor allem clever.

Clevere und witzige Street Art
Bild: reddit

Erspäht in Südkorea.

Falls du dich mal wieder fragst: Who kehrs?

Lustige Street Art
Bild: reddit

Es ist dieser … Frosch?

Oh, Lionel-Walter!

Street Art
Bild: reddit

Gesehen in Houston.

Stephen Hawking würde bestimmt auch darüber lachen.

Lustige Street Art
Bild: reddit
25 Vandalen, die unseren Schilderwald ein bisschen spannender gemacht haben

Ein hübscher Reminder, dass Zahnhygiene wichtig ist:

Lustige und clevere Street Art
Bild: reddit

Hier hingegen: Spiderman ohne Manieren

Street Art
Bild: reddit

WC-Art – zählt auch, oder?

Lustige Street Art: WC
Bild: instagram

Süss und cool:

Street art
Bild: imgur

Wir gehen davon aus, dass hier das Geschmiere rechts verbessert wurde.

Clevere und lustige Graffiti (Street Art)
Bild: reddit

Passend dazu eine unserer Lieblings-Slideshows:

Sieg Fail: So doof sind Nazis

1 / 14
Sieg Fail: So doof sind Nazis
Nein, nicht «Bingo». Auch das ist falsch. Das passiert, wenn ein Nazi ein Bild von einem Nazi, der versucht hat, ein Nazi-Symbol zu zeichnen, ins Internet stellt.
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Cleveres Graffiti, gesehen in Frankreich:

Clevere Street Art
Bild: reddit

Kommt schon – das zählt als Street-Art!

Lustige und clevere Street Art
Bild: reddit

Wir brauchen mehr Wäldchen!

clevere und witzige Street Art
Bild: reddit

Und mehr Tom und Jerry!

Coole Street Art
Bild: reddit

Oder hier: 3D-Kunst aus Südkorea

Coole Street Art
Bild: reddit

Bonus

Für alle, die das gerade hören müssen:

Street Art
Bild: reddit

Gib nicht auf, du bist wichtig.

Mehr davon? Aber gern:

29 Street-Art-Werke, die perfekt in ihr Umfeld eingefügt wurden

(sim)

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So kreativ kann der Waschtag sein
quelle: instagram
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Video: instagram
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