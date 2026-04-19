Bild: reddit/watson

Und hier, einfach so*: Witzige und clevere Street-Art aus aller Welt

Mehr «Leben»

*Genauer gesagt: Ihr habt es euch gewünscht, beziehungsweise war das User:in Purple Raina – kürzlich unter einem Artikel. Und wer könnte bei dieser charmanten Anfrage schon Nein sagen?

Aber sehr gerne, liebe:r Purple Raina!

Hier kommen 19 witzige und unglaublich kreative Werke von mehr oder weniger begabten Künstlern, deren Namen wir leider nicht alle benennen können und vielleicht auch nicht sollten ;-).

Dieser Banksy-Busch in London.

Clevere Kunst auf kleinstem Raum.

Kuhnst?

Oh mein Gott, die Wand hat Kenny getötet!

Dieses Schwein.

Alles wird gut, Stromkasten.

«Himmel und Hölle» für Erwachsene:

Die Botschaft ist auch etwas traurig. Aber vor allem clever.

Erspäht in Südkorea.

Falls du dich mal wieder fragst: Who kehrs?

Es ist dieser … Frosch?

Oh, Lionel-Walter!

Gesehen in Houston.

Stephen Hawking würde bestimmt auch darüber lachen.

Ein hübscher Reminder, dass Zahnhygiene wichtig ist:

Hier hingegen: Spiderman ohne Manieren

WC-Art – zählt auch, oder?

Süss und cool:

Wir gehen davon aus, dass hier das Geschmiere rechts verbessert wurde.

Passend dazu eine unserer Lieblings-Slideshows:

Sieg Fail: So doof sind Nazis

1 / 14 Sieg Fail: So doof sind Nazis Nein, nicht «Bingo». Auch das ist falsch. Das passiert, wenn ein Nazi ein Bild von einem Nazi, der versucht hat, ein Nazi-Symbol zu zeichnen, ins Internet stellt.

Cleveres Graffiti, gesehen in Frankreich:

Kommt schon – das zählt als Street-Art!

Wir brauchen mehr Wäldchen!

Und mehr Tom und Jerry!

Oder hier: 3D-Kunst aus Südkorea

Bonus

Für alle, die das gerade hören müssen:

Gib nicht auf, du bist wichtig.

Mehr davon? Aber gern:

(sim)