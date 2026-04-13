bedeckt
DE | FR
burger
Spass
Dumm gelaufen

Lustige Bilder: Rentner zeigen auf Dinge – in 19 Schlagzeilen

Vorsicht, sie sind überall!
Vorsicht, sie sind überall!bild: reddit/watson

Und hier: Rentner zeigen auf Dinge ☝🏻☝🏻

Pensionierte und der erhobene Zeigefinger – eine verlässliche Konstante, besonders in Lokalzeitungen.
13.04.2026, 05:5313.04.2026, 05:53
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ältere Menschen scheinen ziemlich gerne auf Dinge zu zeigen, vor allem, wenn sie sich gerade über etwas empören (oder sich ausnahmsweise über etwas sehr freuen). Besonders häufig zu beobachten ist dieses Phänomen in Berichterstattungen von Lokalzeitungen.

Ein herzliches Dankeschön geht nun an den Subreddit «Rentner zeigen auf Dinge», ohne den wir die folgenden (sehr deutschen!) Momente vermutlich nie zu Gesicht bekommen hätten.

Und das wäre zu schade gewesen.

Kackende Gänse haben schon mal einen Zeigefinger aufs verschmutzte Feld verdient.

Renter zeigen
Bild: reddit

Auf den unisolierten Missstand wird gleich zu dritt hingewiesen.

Rentern zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Wären die Wildschweine noch da, würde man sie jetzt sehen, wo die Finger hinzeigen.

Rentner zeigen auf Sachen
Bild: reddit

Nicht sicher, ob hier gezeigt wird, oder: ¯\_(ツ)_/¯

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Für alle, die noch wissen, was Teletext ist:

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Der Herr in der Mitte zeigt zwar in eine andere Richtung, aber auch er will die blaue Kachel am Bahnhof.

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Anzeige ist raus! 👈🏻👈🏻

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Hier entlang!

Ja, manchmal wird nicht empört, sondern geholfen.

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Neulich in Torgau, nicht zu verwechseln mit unserem schönen Thurgau:

Da war mal ein Schild, jetzt ist es weg. Ein Fingerzeig muss her!

Rentner zeigen auf DInge
Bild: reddit

Noch ein Fingerzeig auf ein riesiges Problem:

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit
Das sind die 22 lustigsten Schlagzeilen, die du heute (vermutlich) lesen wirst

Hund Hope will in die Sache nicht hineingezogen werden.

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

(Manuela G., möglicherweise Frührentnerin.)

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts (mehr).

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Oder hier – zeigen mit Krücke:

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

NEHMT DAS, IHR VÖGEL!!!!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Der schöne Ninja trägt nun einen Graffiti-Pimmel. Da muss ein Zeigefinger her!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Mehr Finger auf Graffiti!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Schlimm.

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

So, Dörte, und jetzt stehst du mal da hin und zeigst wütend in den Himmel!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Jetzt beruhigen wir uns aber alle mal wieder, ja?!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Wer hatte gerade sehr viel Spass? Genau!

Rentner zeigen auf Dinge
Bild: reddit

Weitere lokale Lustigkeiten:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Du bist verkatert? Diesen 15 Skulpturen geht es mieser
1 / 17
Du bist verkatert? Diesen 15 Skulpturen geht es mieser
Wenn du daran denkst, was du alles in dich reingestopft hast:bild: twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ist unsere Altersvorsorge noch sicher, Monika Bütler?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ambühl, Shaqiri-Wechsel, Grittibänz: Das waren die besten 1.-April-Scherze
In der Schweiz führen zum 1. April Zeitungen und Institutionen ihre Leserschaft jedes Jahr mit Scherzen aufs Glatteis.
Zur Story