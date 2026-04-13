Vorsicht, sie sind überall! bild: reddit/watson

Und hier: Rentner zeigen auf Dinge ☝🏻☝🏻

Pensionierte und der erhobene Zeigefinger – eine verlässliche Konstante, besonders in Lokalzeitungen.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Ältere Menschen scheinen ziemlich gerne auf Dinge zu zeigen, vor allem, wenn sie sich gerade über etwas empören (oder sich ausnahmsweise über etwas sehr freuen). Besonders häufig zu beobachten ist dieses Phänomen in Berichterstattungen von Lokalzeitungen.



Ein herzliches Dankeschön geht nun an den Subreddit «Rentner zeigen auf Dinge», ohne den wir die folgenden (sehr deutschen!) Momente vermutlich nie zu Gesicht bekommen hätten.

Und das wäre zu schade gewesen.

Kackende Gänse haben schon mal einen Zeigefinger aufs verschmutzte Feld verdient.

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Auf den unisolierten Missstand wird gleich zu dritt hingewiesen.

Wären die Wildschweine noch da, würde man sie jetzt sehen, wo die Finger hinzeigen.

Nicht sicher, ob hier gezeigt wird, oder: ¯\_(ツ)_/¯

Für alle, die noch wissen, was Teletext ist:

Der Herr in der Mitte zeigt zwar in eine andere Richtung, aber auch er will die blaue Kachel am Bahnhof.

Anzeige ist raus! 👈🏻👈🏻

Hier entlang!

Ja, manchmal wird nicht empört, sondern geholfen.

Neulich in Torgau, nicht zu verwechseln mit unserem schönen Thurgau:

Da war mal ein Schild, jetzt ist es weg. Ein Fingerzeig muss her!

Noch ein Fingerzeig auf ein riesiges Problem:

Hund Hope will in die Sache nicht hineingezogen werden.

(Manuela G., möglicherweise Frührentnerin.)

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts (mehr).

Oder hier – zeigen mit Krücke:

NEHMT DAS, IHR VÖGEL!!!!

Der schöne Ninja trägt nun einen Graffiti-Pimmel. Da muss ein Zeigefinger her!

Mehr Finger auf Graffiti!

Schlimm.

So, Dörte, und jetzt stehst du mal da hin und zeigst wütend in den Himmel!

Jetzt beruhigen wir uns aber alle mal wieder, ja?!

Wer hatte gerade sehr viel Spass? Genau!