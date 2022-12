Eigener Supermarkt oder Feuerwehrauto: Die 10 skurrilsten Ebay Kleinanzeigen 2022

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben in diesem Jahr durch ihre Festklebeaktionen im Strassenverkehr für einiges Aufsehen gesorgt. Ein Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen hat das zum Anlass genommen und ein Playmobil-Set mit dem Namen «Klebe-Kids» für schlappe 75'249 Euro zum Verkauf angeboten.

Der sanierte Turm hat so einiges zu bieten, unter anderem einen fantastischen Ausblick sowie jede Menge Platz – zehn Ebenen mit je 75 Quadratmetern ermöglichen individuelles Wohnen im Kulturdenkmal. Ob der Wasserturm mittlerweile verkauft ist, ist nicht bekannt.

Der Plan ging auf. Ein Interessent erwarb neben der «Seute Deern» zusätzlich das Trinkwasser-Versorgungsschiff «Hadersleben». Der Preis? Eine Eigentumswohnung in Hamburg sowie eine kleine Geldsumme. Zweifellos ein Tauschgeschäft, das nicht alle Tage vorkommt.

Die Anzeige ging in den sozialen Medien sofort viral. Geld wird der Verkäufer für seine Anzeige wohl nicht bekommen haben, dafür aber wohl den ein oder anderen Lacher.

Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Mannschaft und der anhaltenden Kritik über den Austragungsort Katar stellte jemand prompt den Bus des DFB-Teams als Anzeige zum Verkauf ein. «Bus günstig abzugeben, nur drei Mal benutzt» titelte der Anbieter seine Anzeige scherzhaft und fügte der Beschreibung hinzu: «Muss in der Wüste abgeholt werden».

Und da die Lage am Immobilienmarkt bekanntlich angespannt ist, lohnt es sich vielleicht, über eine Alternative zum klassischen Einfamilienhaus nachzudenken. Günstig wird dieses Angebot zwar auch nicht gewesen sein, dafür bekommt man neben einem spektakulären Gebäude und Unmengen an Platz auch ein grosses Stück Geschichte.

Verschanzen kann man sich nicht nur unter der Erde, sondern auch in luftigen Höhen. In Nordrhein-Westfalen stand 2022 eine ganz besondere Immobilie zum Verkauf: ein Hochbunker, Baujahr 1940, mit acht Etagen und einer Gesamtfläche von 1'360 Quadratmetern.

Da es unter Tage nie wärmer als zehn Grad wird, würde sich der Bunker auch hervorragend zum Züchten von Pilzen oder zum Reifen von Käse eignen. Wer diese Kuriosität letztendlich erworben hat, ist ungewiss. Neugierig wären wir ja, was der Käufer damit vorhat ...

Wer es 2022 lieber etwas ruhiger angehen wollte, wurde hier fündig: In Baden-Württemberg wurde ein 130 Quadratmeter grosser Luftschutzstollen für 45'000 Euro angeboten. Möglichkeiten, das Objekt zu nutzen, gibt es viele: als Bunker, Lagerstätte oder exquisiten Weinkeller zum Beispiel.

Dort konnte man sich nämlich einfach einen eigenen Supermarkt kaufen und für schlappe 35'000 Euro sogar ein richtiges Schnäppchen machen: Inventar und Einrichtung waren im Preis direkt inklusive. Hinzu kam eine unschlagbare Lage in einem spitzen Wohngebiet.

Ein Kaufladen ist und bleibt ein wahrer Klassiker, der wohl jeden von uns an die eigene Kindheit zurückdenken lässt. In Senne bei Bielefeld durfte sich ein Käufer diesen Traum erfüllen, und zwar im XXL-Format.

Ein fertig eingerichteter Supermarkt, ein antiker Mumienfuss oder eine komplette Schiffsflotte? Wer in diesem Jahr extravagante Objekte suchte, wurde bei Ebay Kleinanzeigen fündig. Neben alltäglichen Dingen finden sich unter den aktuell mehr als 50 Millionen verfügbaren Anzeigen auch so manche Kuriositäten und unterhaltsame Geschichten.

Unglaublich, was man bei Ebay-Kleinanzeigen so alles findet

