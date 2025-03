Klaas Heufer-Umlauf beendet heute «Late Night Berlin»

Klaas Heufer-Umlauf beendet «Late Night Berlin» nach sieben Jahren. In der kurzen Abschiedsshow erklärt er: «Ich hab keine Lust mehr auf Late Night.»

Nach sieben Jahren ist Schluss: ProSieben strahlte am Dienstagabend die letzte Folge von «Late Night Berlin» aus. In der nur 13-minütigen Abschiedssendung verkündete Moderator Klaas Heufer-Umlauf sein Aus für das Late-Night-Format.

Klaas Heufer-Umlauf ist heute zum letzten Mal in «Late Night Berlin» zu sehen. Bild: www.imago-images.de

«Da hat jemand gerade die Wahrheit gesagt und es bestätigt so ein bisschen den Verdacht, den ich schon länger mit mir rumtrage», begann der Moderator im Gespräch mit seinem Sidekick Jakob Lundt. Er ergänzte, dass man immer sage, den Moment nicht verpassen zu dürfen, und er glaube, jetzt sei der Moment, wo er fertig sei mit Late Night. «Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht. Ich hab den Eindruck, es ist besser, man merkt das selber als wenn irgendwann die tür aufgeht und dann steht einer von ProSieben und sagt einem das.»

«Late Night Berlin» mit kurzer Abschiedfolge

Die kurze Abschiedsfolge, die laut Informationen von dwdl.de bereits vor Monaten aufgezeichnet wurde, enthielt einen Einspieler über die Geschichte der Late-Night-Shows, der auch kritische Fragen stellte: «Ist so ein Format noch zeitgemäss, wenn so vieles daran immer gleich ist?» Der Off-Sprecher stellte fest: «Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt.»

Die Quoten der Sendung waren zuletzt deutlich gesunken.Wie dwdl.de berichtet, schalteten im vergangenen Jahr nur noch etwa 300'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei rund sieben Prozent. Auch die unregelmässigen Sendezeiten dürften dem Format geschadet haben.

Ganz verschwinden wird Klaas Heufer-Umlauf aber offenbar nicht vom Bildschirm. Am Ende der Sendung traf er in einem amerikanischen Diner auf Anne Will, die 2018 sein erster Gast bei «Late Night Berlin» gewesen war. Auf ihre Frage, ob er etwas Neues plane, gab es keine direkte Antwort – nur eine Einblendung mit dem Datum 22. April 2025, was auf ein neues Format hindeutet.

