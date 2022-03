Oliver Pocher: Der Comedian bekam eine Ohrfeige verpasst. Bild: Keystone

Nach Angriff auf Oliver Pocher: Jetzt ermittelt die Polizei

Am Samstagabend schaute sich Oliver Pocher in der Dortmunder Westfalenhalle den Boxkampf von Felix Sturm an und bekam dabei selbst eine Ohrfeige verpasst. Nun liegt die Tat bei der Polizei.

Ein Artikel von

4'000 Menschen sahen am Samstagabend in der Dortmunder Westfalenhalle dabei zu, wie Felix Sturm die Chance auf den sechsten Weltmeistertitel verpasst. Zu den Zuschauern der Niederlage zählte auch Comedian Oliver Pocher . Für den endete der Kampf mit einer dramatischen Szene am Rande des Rings.

Ohne Vorwarnung wurde der Komiker von einem Mann ins Gesicht geschlagen. Der Angriff wurde gefilmt und kurz darauf im Netz veröffentlicht. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der sich selbst Fat Comedy nennt. Oliver Pocher hat sich zu der Tat noch nicht geäussert. Dafür jedoch die Polizei.

Oliver Pocher wird von Fat Comedy angegriffen und geschlagen. Video: YouTube/Bandog MMA TV

Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

Wie die Polizei aus Dortmund in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird nun wegen Körperverletzung «gegen einen Mann, der am Samstagabend bei einem Boxkampf in der Westfalenhalle einem Gast ins Gesicht schlug» ermittelt. «Bei dem Gast handelt es sich um einen 44-jährigen deutschen Comedian.»

«Der Tatverdächtige liess die Tat gegen 23.45 Uhr filmen und die Videosequenz anschliessend über einen Social-Media-Account veröffentlichen.» Ein 40-jähriger Zeuge habe die Polizei verständigt, woraufhin sie «sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung» eingeleitet habe. «Weitere Auskünfte zum Stand der Ermittlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.»

«Ich verachte diese Szene immer mehr»

Oliver Pocher hüllt sich weiter in Schweigen. Seine Frau Amira hingegen äusserte sich am Sonntagmorgen zu dem Angriff auf ihren Mann auf Instagram. Die Moderatorin hat eine Vermutung, was der Grund für die «Backpfeife» sein könnte. «Natürlich weiss ich, woher dieser Wind weht, nämlich von dieser Rapszene. Oh Gott, ich verachte diese Szene immer mehr.»

Im vergangenen Jahr wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen Rapper Samra laut. Influencerin Nika Irani beschuldigte den Musiker, sie 2020 in einem Studio vergewaltigt zu haben. Nach den Anschuldigungen äusserte sich auch Oliver Pocher in seinem Podcast kritisch gegenüber der Rapszene. Das schien Fat Comedy wohl nicht zu gefallen.

Verwendete Quellen:

((rix,t-online ))