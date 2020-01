Wenn dich ein Elch im Schuppen gefangen hält – und deine Frau deine Anrufe ignoriert 😂

Was für eine friedliche Szene: Ein Mann trägt an einem offensichtlich bitterkalten Wintermorgen den Müll heraus. In einen kleinen Schuppen, wenige Schritte vom Haus. Dann betritt ein mächtiger Elch die Szene. Aber sieh selbst:

Spoiler: Das mächtige Tier macht den Menschen vorübergehend zum Gefangenen im eigenen Schuppen. Gefilmt wird das Ganze von der Überwachungskamera einer Familie in Alaska, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Smart Home sei Dank! So können wir mitverfolgen, wie der …