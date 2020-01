Leben

Und die Oscars warten auf ... Renée? Joaquin? Quentin? Das sind die Nominierten

Zum 92. Mal werden in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar die Oscars verliehen, und wow, was sind wir gespannt (Spoiler: Ironie!)! Diese Stars, Filme, Songs, Kostüme und so weiter gehen ins Rennen.

Wer hat die meisten?

Die grössten Hoffnungen dürfen sich natürlich die am häufigsten nominierten Filme und ihre Stars machen. Und das sind 2020 folgende:

Und hier sind die Auserwählten:

Bester Film

Bild: via youtube

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Parasite

Regie

bild: via youtube

The Irishman / Martin Scorsese

Joker / Todd Phillips

1917 / Sam Mendes

Once Upon A Time... In Hollywood / Quentin Tarantino

Parasite / Bong Joon Ho

Trailer zu «Once Upon A Time... In Hollywood»: Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Internationaler Film

Diese Kategorie hiess bisher «Bester fremdsprachiger Film».

Corpus Christi / Polen

Honeyland / Nordmazedonien

Les Misérables / Frankreich

Pain and Glory / Spanien

Parasite / South Korea

Trailer zu «Les Misérables»: Video: YouTube/Amazon Studios

Hauptdarstellerin

Bild: via youtube

Harriet / Cynthia Erivo

Marriage Story / Scarlett Johansson

Little Women / Saoirse Ronan

Bombshell / Charlize Theron

Judy / Renée Zellweger

Trailer zu «Bombshell»: Video: YouTube/Lionsgate Movies

Hauptdarsteller

Bild: via youtube

Pain and Glory / Antonio Banderas

Once Upon A Time... In Hollywood / Leonardo DiCaprio

Marriage Story / Adam Driver

Joker / Joaquin Pheonix

The Two Popes / Jonathan Pryce

Trailer zu «Marriage Story»: Video: YouTube/Netflix

Nebendarstellerin

Bild: via youtube

Richard Jewell / Kathy Bates

Marriage Story / Laura Dern

Jojo Rabbit / Scarlett Johansson

Little Women / Florence Pugh

Bombshell / Margot Robbie

Trailer zu «Jojo Rabbit»: Video: YouTube/FoxSearchlight

Nebendarsteller

Bild: via youtube

A Beautiful Day In The Neighborhood / Tom Hanks

The Two Popes / Anthony Hopkins

The Irishman / Al Pacino

The Irishman / Joe Pesci

Once Upon A Time... In Hollywood / Brad Pitt

Trailer zu «The Two Popes»: Video: YouTube/Netflix

Drehbuch

Bild: via youtube

Knives Out / Rian Johnson

Marriage Story / Noah Baumbach

1917 / Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

Once Upon A Time... In Hollywood / Quentin Tarantino

Parasite / Bong Joon Ho & Han Jin Won

Trailer zu «Parasite»: Video: YouTube/IGN

Adaptiertes Drehbuch

Bild: via youtube

The Irishman / Steven Zaillian

Jojo Rabbit / Taika Waititi

Joker / Todd Phillips & Scott Silver

Little Women / Greta Gerwig

The Two Popes / Anthony McCarten

Trailer zu «The Irishman»: Video: YouTube/Netflix

Kamera

Bild: via youtube

The Irishman / Rodrigo Prieto

Joker / Lawrence Sher

The Lighthouse / Jarin Blaschke

1917 / Roger Deakins

Once Upon A Time... In Hollywood / Robert Richardson

Trailer zu «1917»: Video: YouTube/Universal Pictures

Schnitt

Bild: via youtube

Ford v Ferrari / Michael McCusker & Andrew Buckland

The Irishman / Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit / Tom Eagles

Joker / Jeff Groth

Parasite / Yang Jinmo

Trailer zu «Ford v Ferrari»: Video: YouTube/20th Century Fox

Filmmusik

Bild: via youtube

Joker / Hildur Gudnadottir

Little Women / Alexandre Desplat

Marriage Story / Randy Newman

1917 / Thomas Newman

Star Wars: The Rise Of Skywalker / John Williams

Trailer zu «Little Women»: Video: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Song

Bild: via youtube

Trailer zu «Harriet»: Video: YouTube/Focus Features

Sound Editing

Bild: via youtube

Ford v Ferrari / Donald Sylvester

Joker / Alan Robert Murray

1917 / Oliver Tarney und Rachael Tate

Once Upon A Time... In Hollywood / Wylie Stateman

Star Wars: The Rise Of Skywalker / Matthew Wood und David Acord

Trailer zu «Star Wars: The Rise of Skywalker»: Video: YouTube/Star Wars

Sound Mixing

Bild: via youtube

Ad Astra / Gary Rydstrom, Tom Johnson und Mark Ulano

Ford v Ferrari / Paul Massey, David Giammarco und Steven A. Morrow

Joker / Tom Ozanich, Dean Zupancic und Tod Maitland

1917 / Mark Taylor und Stuart Wilson

Once Upon A Time... In Hollywood / Michael Minkler, Christian P. Minkler und Mark Ulano

Trailer zu «Ad Astra»: Video: YouTube/20th Century Fox

Kostüm

Bild: via youtube

The Irishman / Sandy Powell und Christopher Peterson

Jojo Rabbit / Mayes C. Rubeo

Joker / Mark Bridges

Little Women / Jacqueline Durran

Once Upon A Time... In Hollywood / Arianne Phillips

Haar und Makeup

Bild: via youtube

Bombshell / Kazu Hiro, Anne Morgan und Vivian Baker

Joker / Nicki Ledermann und Key Georgiou

Judy / Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil / Paul Gooch, Arjen Tuiten und David White

1917 / Naomi Donne, Tristan Versluis und Rebecca Cole

Trailer zu «Judy»: Video: YouTube/KinoCheck International

Dokumentarfilm

Bild: via youtube

American Factory / Steven Bognar, Julia Reichert und Jeff Reichert

The Cave / Feras Fayyad, Kristine Barfod und Sigrid Dyekjaer

The Edge Of Democracy / Petra Costa, Joanna Natasegara, Shane Boris und Tiago Pavan

For Sama / Waad Al-Kateab und Edward Watts

Honeyland / Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska und Atanas Georgiev

Trailer zu «The Edge Of Democracy»: Video: YouTube/Netflix

Kurzer Dokumentarfilm

Bild: via youtube

In The Absence / Yi Seung-Jun und Gary Byung-Seok Kam

Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl) / Carol Dysinger und Elena Andreicheva

Life Overtakes Me / John Haptas und Kristine Samuelson

St. Louis Superman / Smriti Mundhra und Sami Khan

Walk Run Cha-Cha / Laura Nix und Colette Sandstedt

Trailer zu «Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)»: Video: YouTube/Dustin Johnson

Animationsfilm

How To Train Your Dragon: The Hidden World / Dean DeBlois, Bradford Lewis und Bonnie Arnold

I Lost My Body / Jérémy Clapin und Marc du Pontavice

Klaus / Sergio Pablos, Jinko Gotoh und Marisa Roman

Missing Link / Chris Butler, Arianne Sutner und Travis Knight

Toy Story 4 / Josh Cooley, Mark Nielsen und Jonas Rivera

Trailer zu «Toy Story 4»: Video: YouTube/Pixar

Kurzer Animationsfilm

Bild: via youtube

Dcera (Daughter) / Daria Kashcheeva

Hair Love / Matthew A. Cherry und Karen Rupert Toliver

Kitbull / Rosana Sullivan und Kathryn Hendrickson

Memorable / Bruno Collet und Jean François Le Corre

Sister / Siqi Song

Trailer zu «Dcera (Daughter)» Video: YouTube/Maur film

Kurzfilm

Bild: via youtube

Brotherhood / Meryam Joobeur und Maria Garcia Turgeon

Nefta Football Club / Yves Piat und Damien Megherbi

The Neighbors' Window / Marshall Curry

Saria / Bryan Buckley und Matt Lefebvre

A Sister / Delphine Girard

Trailer zu «Nefta Football Club»: Video: YouTube/Cinéma Arabe

