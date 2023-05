Bild: watson/larissaerni

Gucci-Angestellte zeigt Gratis-Geschenke auf TikTok – und wird gefeuert

Summer arbeitete eine Woche lang bei Gucci bevor sie wieder entlassen wurde. Schuld daran war ein TikTok – das die Amerikanerin selbst hochgeladen hatte.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Knapp 10 Millionen Views hat ein Video von der Userin «Moradi.Mp4» auf TikTok. Darin zeigt Summer – wie die Amerikanerin wirklich heisst – ihre Geschenke, die sie von der Luxusmarke Gucci bekam, als sie eine Woche zuvor anfing, dort zu arbeiten. Kurz darauf wurde publik, dass Summer von Gucci entlassen wurde – und zwar genau wegen dieses TikToks. Doch was war an dem Clip so verkehrt?

Im Video zeigt Summer die geschenkten Guccikleider, die sie als «Uniform» geschenkt bekam. Etwas, was viele TikTokerinnen und TikToker heutzutage machen. Zu den Geschenken gehörten drei Blusen, zwei Hosen, zwei Blazer, eine Tasche, ein Gürtel, vier Paar Socken sowie Sneakers und ein Paar Loafers. Auch wenn die TikTokerin die genauen Preise der Designer-Klamotten nicht anschrieb, findet man nach kurzer Recherche heraus, dass es sich dabei um Stücke im Wert von mehreren Tausend Dollar handelt.

Video: watson/tiktok/moradi.pm4

«Soll ich die Sachen behalten und Gucci einfach ghosten?»

Was Gucci nun an dem Video nicht gefallen zu haben scheint, sind die Bewertungen, die Summer zu den jeweiligen Teilen schrieb. Während sie von den meisten Stücken begeistert war, kamen die Sneakers nicht gut weg. Diese kommentiere sie einfach mit den Worten: «Ehhh, basic!»

Doch der Hauptgrund für ihre Entlassung waren nicht ihre Bewertungen, sondern die Caption, die sie zum Video schrieb. So meinte sie: «Soll ich die Sachen behalten und Gucci einfach ghosten?» In einem separaten TikTok erklärte Summer, dass Gucci sie deswegen gefeuert hatte, weil «das HR fand, dass dies kein gutes Licht auf Gucci geworfen hat.» Zudem sei auch der Song «Gucci Gang» von Lil Pump, der im Hintergrund lief, keine passende Wahl gewesen.

«Ich habe das Universum nach mehr Geld gebeten»

Summer äusserte sich in mehreren TikToks zu ihrer plötzlichen Entlassung. Wirklich davon getroffen zu sein, scheint sie aber nicht – im Gegenteil. So erzählte sie, dass Gucci sie wegen der Stelle angefragt habe, nachdem sie «das Universum nach mehr Geld gebeten» hatte. Darauf angewiesen sei sie aber nicht gewesen. Das, weil sie «persönliche Assistentin einer Yoga-Lehrerin» sei und Geld mit «personalisierten Geschenkboxen und als Schauspielerin verdient». Zudem meinte sie, dass sie die Anstellung «sowieso gehasst» habe.

Video: watson/tiktok/moradi.pm4

Die Kommentare unter den Videos fielen gemischt aus. Während einige Summer für ihre Statements hart kritisierten, feierten andere ihre direkte Art. So meinte etwa eine Userin: «Endlich mal jemand, der sich nicht von einem Job fertig machen lässt», während eine andere schrieb: «Wie kann man nur so dumm sein und sich einen Gucci-Job vermasseln?». Zu letzterem äusserte sich Summer ebenfalls in separaten Videos und meinte nur: «Nehmt nicht alles so ernst, auch wenn es Gucci ist, ist es auch nur ein Verkaufsjob.»

Video: watson/tiktok/moradi.pm4

Obwohl Summer ihre Gucci-Kleider nach ihrer Entlassung wieder zurückgeben musste, scheint sich der ganze Skandal gelohnt zu haben. Die Statement-Videos der Amerikanerin haben nämlich alle mehrere Millionen Aufrufe und Summer hat auf TikTok nun über zehntausend Followerinnen und Follower.