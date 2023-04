Bild: watson/larissaerni

Honey, wake up, new crisis just dropped: Darum geht gerade die Quarterlife-Crisis viral

Der Begriff «Quarterlife-Crisis» sorgt gerade auf TikTok für Aufruhr. Das hat es damit auf sich.

Früher hatte man mit 40 eine Midlife-Crisis, heute hat man mit 25 eine Quarterlife-Crisis. Der Hashtag «Quarterlife-Crisis» geht gerade viral und hat auf TikTok über 280 Millionen Aufrufe. Dabei erzählen die Userinnen und User von den Krisen, die sie in ihren 20ern erleben und wie sie damit umgehen. Was die Quarterlife-Crisis genau ist, wieso sie auftaucht und was der Klimawandel damit zu tun hat, erfährst du im Video: