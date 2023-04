Bild: watson/larissaerni

Meghan Trainor disst Lehrer und wird gecancelt

Die «All About that Bass»-Sängerin hat in ihrem Podcast harsche Worte gegen Lehrer gerichtet. Jetzt bekommt sie dafür die Retourkutsche.

Sabeth Vela

Für viele ist Meghan Trainor nach ihren Hits «All about that Bass» oder «No» etwas von der Bildfläche verschwunden. Die Musikerin ist jedoch weiterhin sehr aktiv. So betreibt die 29-Jährige neben ihrer Musik einen erfolgreichen TikTok-Kanal und den Podcast «Workin' On It». In einer neuen Folge hat die Sängerin nun aber für Furore gesorgt – und wird gecancelt.

In der Episode sprach Trainor mit der umstrittenen Influencerin Trisha Paytas über das Thema Homeschooling. Dabei offenbarte sie, dass sie vorhabe, ihre Kinder nicht an die öffentliche Schule zu schicken, sondern sie zu Hause zu unterrichten.

«F*ck Teachers»

Das Thema schien für beide emotional zu sein, denn es begann eine hitziger Austausch über das amerikanische Schulsystem. Dabei ging es vor allem um die Schwierigkeiten und Gefahren, die öffentliche Schulen mit sich bringen: Mobbing, Schulschiessereien und schlechte Lehrerinnen und Lehrern. Letzteres kommentierte Paytas und meinte, dass sie viel «Traumata» durch Lehrer erlebt habe. Trainor stimmte ihr zu und meinte: «F*ck Teachers».

Video: watson/tiktok/galsgotmoxie

Der Ausschnitt mit der Bemerkung ging kurz darauf auf TikTok viral und dutzende von Lehrerinnen und Lehrer reagierten entrüstet auf den Clip. Sie begannen aufzuzählen mit was für Strapazen sie täglich kämpften und wie sie dafür kaum entlöhnt würden. Der durchschnittliche Jahreslohn eines Grundschullehres beträgt in den USA 62'000 Dollar, also etwa 5'000 Dollar im Monat.

Video: watson/tiktok/daveteaches

«Endlich» wird Meghan gecancelt

Auf die riesige Kritik reagierte Trainor mit einem Entschuldigungsvideo. Darin erklärte sie, dass der Ausdruck ihr rausgerutscht sei, weil sie früher von Lehrern gemobbt worden sei. Sie meinte nicht «F*ck Lehrer im allgemeinen, sondern f*ck diese Personen, die dies damals getan hätten.»

Video: watson/tiktok/meghantrainor

Die Entschuldigung stiess auf TikTok jedoch – wie so oft – auf taube Ohren. Einige User freuten sich darüber, dass Meghan «endlich» gecancelt werde und ihre Karriere dadurch jetzt «vorbei» sei. Andere posteten Videos mit Texten wie: «Man kann eine Glocke nicht ent-schlagen» oder «Wenn die Zahnpasta mal aus der Tube ist, bringt man sie nicht wieder rein». Also: Wenn etwas gesagt ist, kann man es nicht ungeschehen machen.