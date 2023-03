Bild: watson/larissaerni

Dieser TikTok-Trend zeigt dir deinen Seelenverwandten (meiner ist ein Joghurt)

Auf TikTok geht gerade ein Trend viral, der zeigen soll, wie gut man mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammenpasst. Wie seriös das Ganze ist, ist eher fragwürdig.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Auf TikTok gibt es gefühlt wöchentlich einen neuen Trend, der viral geht. Diese Woche ist das der «Soulmate Moonphase»-Trend. Dabei soll man nur mit dem Geburtsdatum des Partners oder der Partnerin herausfinden, ob man füreinander bestimmt ist. Falls du jetzt aber hoffst, die Liebe deines Lebens damit zu finden, sei gewarnt: Allzu seriös ist es nicht.

Das Ganze funktioniert so: Userinnen und User geben an, in welcher Phase der Mond war, als sie und ihr Partner geboren wurden. Mit einer App werden die beiden Mondphasen dann übereinandergelegt. Wenn der eigene Mond und der des Partners einen Vollmond ergeben, dann soll das bedeuten, dass man seelenverwandt ist.

Video: watson/Sabeth Vela

Keine wissenschaftlichen Beweise

Woher die TikTokerinnen und TikToker die Information nehmen, dass ein zusammenpassender Mond einem besonders kompatibel macht, ist nicht klar. Wissenschaftliche Beweise gibt es dafür nämlich keine. Zu vermuten ist, dass jemand das Ganze erfunden hat – etwas, das sich bei TikTok zur Genüge findet.

Trotzdem wollte ich herausfinden, mit wem ich denn zusammenpasse. Darum hier:

Sabeth und Bürohund Paco

Video: watson/Sabeth Vel

Aus Paco und mir wird leider nichts Ernstes. Er ist aber trotzdem mein Büro-Crush:

Bild: watson

Sabeth und das abgelaufene Joghurt im Kühlschrank

Video: watson

My yogurt brings all the boys to the yard.

Sabeth und watson

Video: watson/Sabeth Vela

Sehr knapp. Muss ich jetzt künden, Chef?