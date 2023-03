bild:watson/julianeukomm

Analyse

Darum wird Hailey Bieber gerade auf TikTok gecancelt

Hailey Bieber und Selena Gomez spalten zur Zeit die Gemüter auf TikTok. Doch das Drama der beiden geht tiefer, als bisher geahnten.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Wer TikTok nicht benutzt, hat im Leben grundsätzlich vieles richtig gemacht. Der verpasst aber auch gerade das Drama um Hailey Bieber, Selena Gomez und Justin Bieber – und das ist so juicy wie schon lange nicht mehr. Aber keine Sorge, hier ein Deepdive in das Schauspiel, welches sich nun schon seit Jahren hinzieht.

Wie alles begann

Für alle Boomers: Justin Bieber und Selena Gomez sind das Gen-Z und Millenial-Pendant zu Jennifer Aniston und Brad Pitt. Und für alle die, die popkulturell hinter dem Mond leben: Die beiden Stars waren von 2010 bis 2018 in einer sehr intensiven On-Off-Beziehung. So intensiv, dass sich Justin ein Tattoo, das Selena als Engel zeigt, auf seinen Arm tättoowieren liess.

Bild: Pinterest

Das Drama aus ihrem Liebesleben verarbeitete Jelena (der Ship-Name des Paares) zudem oft in ihrer Musik, was noch mehr Aufmerksamkeit auf ihre Beziehung lenkte. So entstanden Hits wie «Sorry» von Justin Bieber und «Lose you to Love Me» von Selena Gomez.

Zuletzt wurde das Paar 2018 am Valentinstag zusammen gesichtet. Dazumal wurde gemunkelt, dass Justin der Sängerin einen Heiratsantrag machte.

Sechs Monate später – im September 2018 – läuteten bei Justin tatsächlich die Hochzeitsglocken. Jedoch heiratete er nicht Selena, sondern ein bisher noch ziemlich unbekanntes Gesicht in Hollywood: Hailey Baldwin.

Wer ist Hailey Baldwin/Bieber?

Hailey Baldwin ist die Tochter von Stephen Baldwin und die Nichte von Schauspieler Alec Baldwin. Sie begann ihre Modelkarriere im Jahr 2014 als sie mit 18 erstmals bei «Ford Models» unter Vertrag genommen wurde. Heute heisst Hailey Baldwin Hailey Bieber und gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt.

Haileys Obsession mit Justin Bieber

Hailey Baldwin und Justin Bieber trafen sich erstmals im Jahr 2009 während der «Todayshow». Bis heute hält sich das Gerücht, dass Haileys einflussreicher Vater das Treffen der beiden eingefädelt hat, um seiner Tochter einen Wunsch zu erfüllen. Denn: Hailey Baldwin war ein grosser Justin Bieber Fan.

So gibt es unzählige Videos von Justin Bieber, in denen Hailey Baldwin im Hintergrund zu sehen ist. Die Amerikanerin soll nämlich mehreren «Stalker»-Accounts auf Instagram gefolgt sein, welche die aktuelle Position von Justin veröffentlichten. Zudem gibt es Tweets von Hailey aus dem Jahr 2011, in dem sie schreibt: «Ich bin 100% Team #Jelena» oder «Justin und Selena sind die Definition von einem Teenager-Traum.»

TikTok-Drama I.

Nun kommen wir zum eigentlichen Drama, das die ganze Geschichte wieder aufleben liess. So wurden Anfang Januar 2023 Paparazzibilder von Selena Gomez veröffentlicht, die sie mit mehr Gewicht zeigen. Die Sängerin leidet an der Autoimmunerkrankung «Lupus» und muss Medikamente nehmen, die zu Gewichtszunahme und aufgeschwollenem Gesicht führen. In der Klatschpresse wurden sie für die Bilder regelrecht zerrissen.

Video: watson/Tiktok/itsmorethangossipp

Fünf Tage später veröffentlichte Hailey Bieber ein Tiktok zusammen mit Kendall Jenner und Justine Skye, in dem sie zu einem Song lipsynced, mit dem Text: «Ich sag nicht, dass sie es verdient, aber das Timing von Gott ist immer richtig.»

Video: watson/Tiktok/haileybieber

Viele Fans gingen daraufhin davon aus, dass das Video an Selena gerichtet war. Das, weil alle drei Protagonistinnen eine unschöne Vergangenheit mit ihr haben.

Kendall Jenner soll während Selena und Justins Beziehung eine Affäre mit dem Sänger gehabt haben und Justine Skye hat bereits öffentlich die Beauty-Marke der Musikerin kritisierte. Das Video wurde unterdessen gelöscht. Das Ganze hätte sich wahrscheinlich in Luft aufgelöst, wäre da nicht ...

TikTok-Drama II.

Selena Gomez postete Mitte Februar ein Video auf TikTok von sich, in dem sie darüber witzelte, dass ihre Augenbrauen-Lamination versehentlich etwas zu stark wurde.

Video: watson/Tiktok/selenagomez

Nur wenige Stunden später veröffentlichte Haileys Busenfreundin Kylie Jenner (nicht die Gleiche, wie vorher, die heissen einfach alle so ähnlich) eine Story auf Instagram, indem ihr Gesicht zu sehen war und über ihrer Augenbraue prangten die Worte: «DAS war ein Versehen?????» In der gleichen Story veröffentlichte Jenner ein weiteres Bild, indem Hailey Bieber und sie zu sehen sind, wie sie beide ihre Augenbrauen in die Kamera halten.

Video: watson/Tiktok/jessweslie

Und somit kommen wir zu ...

TikTok-Drama III.

Auf Kylies Story hin eskalierte TikTok. Seither werden Hailey Bieber, wie auch Kendall und Kylie Jenner auf der Plattform regelrecht in Stücke gerissen. So tauchten plötzlich Videos aus der Vergangenheit auf, in denen zu sehen ist, wie «toxisch» Hailey Bieber und ihre Freundinnen sind und die Clique wurde von den Userinnen und User als die «Mean Girls» unserer Zeit bezeichnet.

Durch diesen Tumult wurde Selena Gomez auch wieder zur meistgefolgten Frau auf Instagram. Viele Fans «rächten» sich nämlich an Kylie, in dem sie ihr entfolgten und mit ihren und den Profilen von ihren Freunden Selena Gomez folgten. So stiess Selena Kylie von ihrem 380 Millionen Follwer-Thron und hat ab Dato 394 Millionen Followerinnen und Follower.

Video: watson/Tiktok/itsgabbybaby

TikTok-Drama IV. oder auch: Haileys Obsession mit Selena

Seit Beginn des ganzen Dramas ist TikTok gespalten. In Team Selena und Team Hailey. Dabei muss man aber anmerken, dass Selenas Team um einiges grösser ist, als das von Hailey. Einige Fans werden bei dem Thema fast etwas obsessiv und stellen Theorien auf, dass Hailey von Selena besessen ist – und finden dazu «Beweise», die einem auch als stille Zuschauerin stutzig machen.

Bist du Team Selena oder Team Hailey? Team Selena! Hailey Forever! Das ist mir schnurzegal (wieso liest du das denn noch, hä?)

Dazu finden sich etwa auf Twitter einige Tweets aus dem Jahr 2011, in denen Hailey von Selena schwärmt und schreibt: «Selena Gomez ist so süss. Mehr habe ich nicht zu sagen. Bye.» oder «Selena Gomez sieht so heiss in ihrem neuen Musikvideo aus».

Wirklich überraschende, sind jedoch die Hinweise darauf, dass Hailey Bieber Selena Gomez seit Jahren kopiert. Einige Beispiele dafür wären:

Selena Gomez startete 2020 ihre Kochshow auf Youtube «Selena + Chef», in der sie zusammen mit verschiedenen Köchinnen und Köchen bei sich Zuhause Essen zubereitet. Hailey Bieber startete im Jahr 2021 ebenfalls eine Youtube-Kochshow mit dem Namen «Who's Cooking», in der sie ebenfalls Gäste zu sich nachhause einlädt, um mit ihnen zu kochen.

Video: watson/Instagram/thepopemedia

Selena Gomez bekam von Justin Bieber im Jahr 2014 einen Ring mit einem «J» und einem Kristall geschenkt. Hailey tättoowierte sich nach ihrer Vermählung ein «J» mit einem Glitzersymbol auf den Ringfinger. Der Ring und das Tattoo sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Bild: Instagram

Selena Gomez startete 2020 ihre Beauty-Linie «Rare Beauty». Anfang 2022 kam Haileys Skincare-Linie «Rhode Beauty» auf den Markt.

Im Juni 2015 wurde Selena zum ersten Mal mit einem «G»-Tattoo hinter ihrem Ohr gesichtet, das sie sich als Tribut an ihre kleine Schwester Gracie stechen liess. Nur wenige Wochen später zeigte sich auch Hailey beim Tättoowierer und liess sich ebenfalls ein «G», ebenfalls hinter ihr Ohr stechen. Sie sagt, es steht für «Georgia».

bild/instagram

Justins Rolle in dem Drama

Obwohl die angeblichen Unstimmigkeiten zwischen Hailey und Selena von Justin Bieber ausgelöst wurden, bekommt Justin vergleichsweise wenig vom Hass ab.

Obwohl er der Grund für die Trennung von Selena zu sein scheint. So hat Selena ihn nach der Trennung beschuldigt, sie emotional missbraucht zu haben. Zudem wurde Selena – nachdem die Neuigkeit von Justins und Haileys Hochzeit publik wurde – mehrfach wegen Panikattacken und mentalen Problemen ins Spital eingeliefert. Trotzdem giesst der Musiker immer wieder Benzin ins Feuer. So soll nämlich einer seiner neusten Songs «Ghost», in dem er über eine verflossene Liebe singt, von Selena handeln.

Fazit

In einem Drama wie diesem ist es schwierig zu erkennen, was noch der Wahrheit entspricht. Gerade, wenn das Ganze auf TikTok stattfindet. Zudem kommt, dass man von Promis spricht, hinter denen riesige Marketingagenturen stehen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Schützlinge relevant bleiben in Hollywood. Was also einfach zu Publicity gehört, ist schwer einzuschätzen.

Trotzdem grossen Respekt, wenn du bis hierhin gelesen hast. Doch nun wird es wieder Zeit aus dem TikTok-Loch aufzutauchen, denn ich fühl’ mich langsam auch etwas obsessed: