Wie ein TV-Moderator eine Panikattacke vor laufender Kamera bewältigte

Nate Byrne konnte im Fernsehstudio eine sehr belastende Situation bewältigen (siehe Video unten). Screenshot: instagram.com

TV-Moderator hat Panikattacke vor laufender Kamera – zum Glück gibt's ein Happy-End

In der Morgenshow «ABC News Breakfast» präsentiert Nate Byrne dem australischen Publikum das Wetter. Dann musste er seine Moderation unerwartet abbrechen.

Melanie Habeck / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Nate Byrne ist als Wettermoderator regelmässig in der australischen Nachrichtensendung «ABC News Breakfast» zu sehen. Er ist ausgebildeter Meteorologe und punktet beim Publikum mit seinem Wissen und seiner offenen Art.

Doch im Laufe seiner letzten Sendung verlor Nate Byrne seine gewohnte Gelassenheit. In dunkelroter Hose und blau-weiss-rotem Hemd stand er vor dem Bildschirm und erläuterte den Zuschauern, wo in Australien es in den kommenden Tagen regnen wird. Plötzlich geriet er ins Stocken, holte tief Luft und legte eine Pause ein – vor laufender Kamera kämpfte der TV-Star mit einer Panikattacke.

«Einige von Ihnen wissen sicher, dass ich gelegentlich von Panikattacken betroffen bin. Das passiert tatsächlich gerade jetzt», erklärte Nate Byrne. Er übergab kurzerhand an seine Kollegen Lisa Millar und Michael Rowland, die sich gemeinsam mit ihm im Studio befanden. Routiniert setzte das Duo die Moderation fort, der spontane Wechsel fiel kaum auf.

Wenig später begrüsste Nate Byrne das Publikum wieder auf dem Studiosofa. Er entschuldigte sich für den Zwischenfall. «Tut mir leid, wenn ich jemandem einen Schrecken eingejagt habe», sagte er. Es ist öffentlich bekannt, dass Nate Byrne häufiger Panikattacken bekommt. 2022 sprach der Australier erstmals darüber.

Die Szenen aus «ABC News Breakfast» wurden bereits mehrfach auf Social Media geteilt. In den Kommentarspalten loben Zuschauerinnen und Zuschauer Nate Byrne für seine Reaktion: «Ich finde das wundervoll, dass du so offen damit umgehst», «Du hast die Situation super gemeistert» und «Deine Ehrlichkeit macht dich gleich noch sympathischer», schwärmt ein User. «Als Team werden wir dir immer den Rücken freihalten, Nate. Immer», schreibt sein Kollege Michael Rowland.

Quellen

instagram.com: Profil von sci.nate

instagram.com: Profil von mjrowland68

edition.cnn.com: "‘Need to stop for a second': Meteorologist has panic attack on air" (englisch)

(t-online/dsc)