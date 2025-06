Bonnie Blue plant für Samstag ein Livestream-Event. Bild: bonnie_blue_xox/instagram

OnlyFans-Model Bonnie Blue macht bei Sexevent Rückzieher

Sie wollte einen Weltrekord aufstellen, sagte den Event aber ab. Nun hat Bonnie Blue schon was Neues in Planung.

Mehr «Leben»

OnlyFans-Model Bonnie Blue wollte dieses Wochenende einen Weltrekord aufstellen. Geplant hat die 26-Jährige, am 15. Juni mit 2000 Männern Sex zu haben – an nur einem Tag. Dies wären 43 Sekunden pro Mann.

Zum sogenannten Petting-Zoo (Streichelzoo) sagte sie im Vorfeld: «24 Stunden lang gehöre ich nur euch. Gefesselt, geknebelt, gebeugt, bettelnd – wie immer du mich willst, kannst du mich haben. Keine Grenzen. Keine Pausen. Nur ich, in einer Kiste und bereit, benutzt zu werden».

Das Model macht nun aber einen Rückzieher. Auf TikTok verkündet sie: «Der Petting-Zoo musste weichen, aber ich ersetze ihn durch etwas noch Schöneres». Wieso sie den Mega-Event absagte, ist unklar. Im Vorfeld des Sexmarathons gab es aber viele negative Reaktionen, was vielleicht die Entscheidung des Models beeinflusste.

Trotzdem soll am Samstag ein Event stattfinden. «Am 14. Juni mache ich den verrücktesten und grössten Livestream aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn seht», meint Bonnie Blue. Was in dem Livestream genau gezeigt wird, verriet Bonnie Blue noch nicht.

1057 Männer in 12 Stunden

Bonnie Blue machte schon in der Vergangenheit Schlagzeilen mit Sex-Stunts. Laut eigenen Aussagen soll sie in nur zwölf Stunden mit insgesamt 1057 Männern geschlafen habe. Vor einigen Wochen ging ein Video viral, welches Bonnie Blue angeblich bei einer Verhaftung zeigte. Wie sich herausstellte, war diese jedoch inszeniert.

Bonnie Blue ist vor allem auf der Erotik-Plattform Onlyfans erfolgreich. Tia Billinger, wie die Britin bürgerlich heisst, verdient mit dem Content viel Geld. In einem Interview mit der Daily Mail gab sie Anfang des Jahres an: «Ich habe gerade eine Million Pfund im Monat verdient.»

(kek)