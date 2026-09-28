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Trockenheit: Weniger Trüffel in Italien

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Wegen der Trockenheit: In Italien werden die Trüffel rar

28.09.2026, 12:3828.09.2026, 12:38

Der Klimawandel macht Italiens Trüffelsuchern zunehmend Sorgen. Ein trockener Sommer hat die Entwicklung der Pilze im Boden beeinträchtigt. Sollte es auch im Herbst zu wenig regnen, könnte die diesjährige Ernte deutlich geringer ausfallen.

Gleichzeitig sucht die Branche nach neuen Wegen: Erstmals wird verstärkt versucht, auch den besonders empfindlichen weissen Trüffel gezielt anzubauen. Die wertvollen Pilze entstehen dank eines komplizierten Zusammenspiels von Boden, Bäumen, Feuchtigkeit und Pilzgeflechten.

Des truffes de Bourgogne (Tuber uncinatum) sont photographiees lors du 10e marche aux truffes de Bonvillars ce samedi 27 octobre 2018 a Bonvillars. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
Trüffel sind begehrt, wertvoll – und empfindlich.Bild: KEYSTONE

Gerade dieses empfindliche System leidet unter den zunehmend trockenen Sommern. Die langen Trockenperioden haben die Vitalität der sogenannten Myzelien beeinträchtigt. Dabei handelt es sich um die feinen Pilzfäden, aus denen sich die Trüffel entwickeln. Die Ernte des schwarzen Sommertrüffels sei bereits abgeschlossen.

Kurz vor Beginn der neuen Saison ist die Stimmung unter den italienischen «Trifolau», den Trüffelsuchern, deshalb gedämpft. In einigen Regionen hat die Trüffelsaison bereits begonnen, in anderen startet sie am 1. Oktober. Für die besonders wertvollen Arten kommt es nun entscheidend auf das Wetter der kommenden Wochen an.

A young truffle dog in a hazel grove of the Langhe, Piedmony - Italy, A young truffles dog is looking for truffle in a hazel grove of the Langhe, Piedmony - Italy
Die Trüffelsuche gestaltet sich aufwendig.Bild: www.imago-images.de

Giuseppe Cristini, Direktor der Fachseite «Accademia del Tartufo», blickt mit Vorsicht auf die neue Saison. Die Ernte des schwarzen Sommertrüffels sei bereits abgeschlossen. Diese Art profitiere von den Niederschlägen im Frühjahr. Für die wertvolleren Sorten, deren Saison jetzt beginne, seien die Erwartungen dagegen zurückhaltend.

Besonders grosse Exemplare seien in diesem Jahr wahrscheinlich schwer zu finden, sagt Cristini. Trüffel mit einem Gewicht von 700 oder 800 Gramm dürften selten sein. Aber auch kleinere Exemplare mit etwa 100 Gramm könnten eine gute Qualität haben. Ideal wären nun kalte Nächte, in denen der Boden gefriert, gefolgt von milden Morgenstunden, an denen die Feuchtigkeit des Taus die Wälder mit ihren charakteristischen Aromen erfüllt.

Das trockene Wetter ist jedoch nicht die einzige Herausforderung für die Trüffelsucher. Auch die Veränderungen in den Wäldern erschweren die Suche. Dennoch hoffen die Trüffelsucher, dass sich die Situation mit zunehmenden Niederschlägen ab November verbessern könnte. (sda/apa)

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