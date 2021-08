Leben

Fashion

Greta ist auf dem «Vogue»-Cover



Greta ist auf dem «Vogue»-Cover – und erzählt, wann sie das letzte Mal Kleider gekauft hat



Klimaaktivistin Greta Thunberg ziert das Cover der ersten Ausgabe der «Vogue Scandinavia» – und sie nutzt die Gelegenheit für Kritik an der Mode-Branche. Die junge Schwedin stellte am Sonntagabend ein Bild der Titelseite des neuen skandinavischen Ablegers des Modemagazins auf ihre Social-Media-Kanäle. Darauf trägt sie eine Art übergrossen Trenchcoat und streichelt dabei in einem Waldstück liebevoll ein Pferd.

Dazu wies sie auf Twitter und Instagram auf die Probleme hin, die mit schneller Mode einhergingen. «Die Mode-Industrie trägt erheblich zum Klima- und Umweltnotfall bei, ganz zu schweigen von ihrem Einfluss auf die unzähligen Arbeiter und Gemeinschaften, die auf der ganzen Welt ausgebeutet werden, damit einige Fast Fashion geniessen können, die viele als Wegwerfartikel behandeln.»

Dabei versuchten manche in der Branche mit kostspieligen Kampagnen, den Eindruck zu erwecken, nachhaltig, klimaneutral und fair zu sein, schrieb die 18-Jährige. Es handele sich dabei aber fast immer um reines Greenwashing – also Massnahmen, mit denen sich Unternehmen ein grünes Image verleihen wollen, ohne wirklich etwas für Klima und Umwelt zu tun. «So wie die Welt heute geformt ist, kann man Mode nicht in Massen produzieren oder ‹nachhaltig› konsumieren», so Thunberg. «Das ist einer der vielen Gründe, warum wir einen Systemwechsel brauchen werden.»

Thunberg erzählte dem Magazin unter anderem, dass sie seit Jahren keine neue Kleidung mehr gekauft habe. «Das letzte Mal, dass ich etwas Neues gekauft habe, war vor drei Jahren, und es war secondhand. Ich leihe mir einfach Sachen von Leuten, die ich kenne.»

Wie die Zeitung «Expressen» berichtete, schrieb das Magazin selbst in einer Mitteilung, dass Thunberg die Werte der Zeitschrift zu nachhaltigem Leben und Umweltschutz teile. Die Kleidung, die sie auf den Bildern trage, sei aus nachhaltigem, recyceltem Material gemacht. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

21 Bilder, die dir vor Augen führen, wie schön die Natur ist 1 / 23 21 Bilder, die dir vor Augen führen, wie schön die Natur ist Greta am WEF: «Unsere Emissionen müssen aufhören» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter