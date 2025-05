«Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge» ist ab sofort auf Netflix. Bild: netflix

«Asterix» auf Netflix: Alain Chabat gelingt ein Geniestreich

Asterix und Obelix landen am 30. April mit «Kampf der Häuptlinge» auf Netflix. Es ist ein Abenteuer, das dank des Genies Alain Chabat eine brillante Hommage an das Originalwerk darstellt.

Wenn es eine französischsprachige Persönlichkeit gibt, die alle lieben, dann ist es Alain Chabat. 2002 feierte Chabat grossen Erfolg mit seiner Realverfilmung von «Asterix und Obelix: Mission Kleopatra». Nun ist er zurück mit einer animierten Asterix-Serie.

Chabat kehrt mit einer fünfteiligen Zeichentrickserie, die ab sofort auf Netflix verfügbar ist, zum Werk von René Goscinny und Albert Uderzo zurück. Mit einem Grafikstil, der das Comicformat besonders respektiert, und einem Humor, der sich auf das Originalmaterial bezieht, ist «Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge» ein voller Erfolg. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen siebten Band der Abenteuer der Gallier, der 1966 veröffentlicht wurde. Auf Deutsch ist die Ausgabe erstmals 1969 erschienen.

Alain Chabat kehrt mit einer fünfteiligen Zeichentrickserie nach Gallien zurück. Bild: netflix

Aus alt macht neu

Generationen von Lesern wurden durch die Abenteuer von Asterix und Obelix geprägt und die Abenteuer von Asterix führen uns oft in andere Länder, doch bei «Der Kampf der Häuptlinge» ist der Schauplatz Gallien.

Cäsar begehrt immer noch das einzige Dorf, das sich ihm widersetzt. Seine Beraterin Metadata schlägt ihm deshalb vor, einen Häuptlingskampf zu veranstalten. Ein gallischer Brauch, bei dem ein Dorf ein anderes herausfordert und der Sieger die Herrschaft über das besiegte Dorf übernimmt. So beauftragte Cäsar den Häuptling Augenblix, Majestix herauszufordern, in der Hoffnung, dieses noch nie annektierte Stück Land in seine Hände zu bekommen.

Augenblix gegen Majestix. Bild: netflix

Nichts Unüberwindbares für unser geliebtes Dorf, wenn der Druide Miraculix nicht sein Gedächtnis verloren hätte, nachdem Obelix ihm versehentlich einen Hinkelstein auf den Kopf geworfen hatte, und er deshalb das Rezept für den Zaubertrank vergessen hat ...



Der Band «Der Kampf der Häuptlinge» ist 1966 herausgekommen. Bild: Egmont Comic Collection

Die Handlung folgt in ihren Grundzügen der Comicvorlage. Doch Chabats Version verleiht der Geschichte mehr Substanz. Denn die Serie hat Zeit, Asterix und Obelix als Kinder zu zeigen. Ebenfalls geht es um das Originalrezept des Zaubertranks, in den einer von ihnen als Kind gefallen war. Hinzu kommen neue Charaktere wie Fastanefurious, Apothika, Blackangus und Annabarbera.

Asterix, wie du ihn noch nie gesehen hast

Asterix auf der Kinoleinwand hat nie wirklich geglänzt, wobei «Asterix & Obelix: Mission Kleopatra» ein wahres Wunder war, während die anderen Verfilmungen zwischen mittelmässig und gerade noch passabel schwankten. Dennoch gibt es ein Medium, in dem sich die Gallier immer wohlfühlen: die Animation. Sei es in dem Kultfilm «Asterix erobert Rom» (1976) oder in den neueren Filmen «Asterix im Land der Götter» (2014) oder «Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks» (2018) von Alexandre Astier.

So sehen sorgfältig erstellte Animationen aus. Bild: netflix

Mit «Asterix und Obelix: Kampf der Häuptlinge» geht Alain Chabat noch einen Schritt weiter. Er bewahrt die Essenz des Comics, bringt sein komödiantisches Genie ein und liefert ein visuell innovatives Werk, das dem gefeierten Film «Spider-Man: Into the Spider-Verse» nahesteht.

Um dieses kleine Wunder zu vollbringen, hat sich Chabat mit Benoît Oullion zusammengetan. Gemeinsam mit Fabrice Joubert, dem Animator von «Ich – Einfach unverbesserlich» und etwa 100 Techniker eines Studios in Toulouse haben sie während vier Jahren harter Arbeit die Produktion realisiert. Die Animatoren gingen sogar so weit, Schauspielunterricht zu nehmen, um die Gesichtsausdrücke der Figuren besser wiedergeben zu können. Ihre Arbeit war so gründlich, dass jeder Animator pro Tag nur eine Sekunde freigegebene Animation lieferte.

Ein Blick hinter die Kulisse der Entstehung von Asterix. Bild: netflix

Die Serie ist wahrhaftig ein Spektakel für Jung und Alt, bei der sich die ganze Familie vor dem Bildschirm versammeln kann. Und am Ende der fünf Episoden gibt es nur ein Fazit: Alle lieben Alain Chabat!

«Asterix und Obelix: Kampf der Häuptlinge» ist eine fünfteilige Serie, die seit dem 30. April auf Netflix zu sehen ist.

Hier kannst du den Trailer schauen:

