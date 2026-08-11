Die Jonas Brothers kehren zu ihrem geliebten Camp Rock zurück. Bild: disney

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«Camp Rock» kommt mit Jonas Brothers und Lovato zurück – allerdings anders als erwartet

Am Freitag erscheint ein neuer Teil der beliebten «Camp Rock»-Franchise auf Disney Plus. Wieder mit dabei: die Jonas Brothers und Demi Lovato. Diesmal aber nur noch als Nebendarsteller.

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«Camp Rock» verhalf den Jonas Brothers (und auch Demi Lovato) 2008 zu ihrem grossen Durchbruch. Nun kehren sie 15 Jahre später mit einem neuen Film zurück.

Nick, Joe und Kevin haben eine Mission: Da die Vorband für ihre nächste grosse Tour abgesprungen ist, sind sie nun auf der Suche nach einem Ersatz. Und diesen wollen sie unter den Nachwuchstalenten im Camp finden. Für die Teilnehmenden, für die die Jonas Brothers grosse Vorbilder sind, ist das also eine riesige Chance, die man sich nicht entgehen lassen kann und eine Challenge, die Freundschaften auf die Probe stellt.

Die Jonas Brothers (Nick, Joe und Kevin) stehen bei «Camp Rock 3» aber nicht nun als sie selbst vor der Kamera, sondern fungieren ebenfalls als Produzenten.

2008 VS. 2026: Die Jonas Brothers bei «Camp Rock». Bild: disney

Erst kürzlich wurde bestätigt, dass auch Demi Lovato einen Gastauftritt hat und ihre Rolle als Mitchie Torres wieder aufnehmen wird. Zuvor war nur bekannt, dass Lovato ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren würde, ohne selbst vor der Kamera zu stehen.

Demi Lovato war 15 Jahre alt im ersten «Camp Rock»-Film. Bild: disney

Ebenfalls wieder mit dabei ist Maria Canals-Barrera, die Connie und Mitchies Mutter spielt. Sie ist nun aber die Leiterin des Camps und nicht mehr nur eine Küchenhilfe. Neu zum Franchise stossen Liamani Segura (Sage), Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts und Ava Jean.

«Wir ebnen den Weg für die neue Generation, damit sie ihr Licht so hell strahlen lassen kann, wie sie es verdient», sagte Lovato in Kylie Kelces Podcast über den dritten Teil der Franchise. «Und es ist einfach wirklich aufregend zu sehen, wie eine neue Generation in unsere Fussstapfen tritt.»

Eine neue Generation übernimmt das Camp Rock. Bild: disney

«Camp Rock» feierte 2008 als zweitmeistgesehener Disney-Channel-Originalfilm aller Zeiten Premiere und belegt bis heute Platz drei, direkt hinter «High School Musical 2» und «Die Zauberer von Waverly Place: Der Film». Es folgte 2010 «Camp Rock 2: The Final Jam», der in jenem Jahr der erfolgreichste Film des Disney Channel war. Insgesamt wurden die «Camp Rock»-Filme bis heute mehr als 535 Millionen Stunden lang angesehen.

«Camp Rock 3» ist ab dem 14. August auf Disney Plus verfügbar.

Hier kannst du den Trailer schauen:

(cmu)

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