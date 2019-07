Leben

Film

«Zombieland 2: Double Tap» lässt es im ersten Trailer ordentlich krachen



Emma Stone jagt wieder Untote. Hier ist der Trailer zu «Zombieland 2»

«Zombieland» gehört zum besten, was das Zombie-Genre der letzten 20 Jahre hervorgebracht hat. Die Satire ist nicht nur Kult, sondern beinhaltet auch einen der besten Camoes der Filmgeschichte.

Ihr wisst schon, er hier: Bild: Sony

In diesem Jahr soll nun die Fortsetzung «Zombieland: Double Tap» in den Kinos erscheinen. Und für diese hat sich der gesamte Cast aus dem ersten Teil erneut vor die Kamera begeben.

Aber schaut selbst: Video: YouTube/KinoCheck International

Inszeniert wird der Film erneut von Ruben Fleischer. Der Regisseur hatte zuletzt den Film «Venom» gedreht, der weltweit über 800 Millionen eingespielt hat. Inhaltlich war «Venom» aber ziemlich platt, darum kann man nur hoffen, dass Fleischer mit «Zombieland 2» zu alter erzählerischer Stärke zurückfindet.

Nebst dem Trailer gab's auch noch ein neues Poster: Bild: Sony

«Zombieland: Double Tap» startet bei uns voraussichtlich am 7. November in den Deutschschweizer Kinos. Alle weiteren Blockbuster, die uns noch erwarten, findest du in unserer Übersicht. (pls)

Abonniere unseren Newsletter