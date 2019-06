Leben

Film

Die besten Kinofilme von Juni bis Dezember 2019 in der Übersicht



Diese 25 Blockbuster kämpfen bis Ende 2019 um deine Kinoliebe

Das halbe Kinojahr ist rum und man darf sagen, dass dieses hauptsächlich von Marvel dominiert wurde. Doch nun geht es in die zweite Hälfte und da buhlen wieder richtig viele Blockbuster um deine Gunst. Wir haben die 25 wichtigsten für dich aufgelistet.

Juli

«Spider-Man: Far From Home»

Spidey geht auf eine Europareise und muss lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Der zweite Spider-Man mit Tom Holland in der Hauptrolle führt die elfjährige Infinity-Saga endlich zu ihrem Abschluss. Da der Film noch Bezug auf Ereignisse in «Avengers: Endgame» nimmt, dürften die Fans die Kinosäle stürmen.

Kinostart: 3. Juli

«Annabelle 3»

Die Horrorpuppe sorgt weiter für Chaos und hat dieses Mal die Tochter des «Conjuring»-Ehepaars Ed und Lorraine im Visier.

Die gruselige Monsterpuppe ist nicht totzukriegen. Kein Wunder, immerhin haben die ersten beiden Teile bei einem Gesamtbudget von 21,5 Millionen Dollar über eine halbe Milliarde eingespielt.

Kinostart: 4. Juli

«Der König der Löwen»

Den kleinen Löwen Simba verschlägt es wegen eines Komplotts in den Dschungel, wo er lernt, was es heisst, ein Anführer zu sein.

Man kann darüber streiten, ob es dieses Remake jetzt braucht oder nicht. Sicher ist: Der Film dürfte höchstwahrscheinlich locker seine Milliarde einspielen. Das zeigt nur schon das gigantische Interesse im Vorfeld. Alleine der erste Teaser wurde innert 24 Stunden auf YouTube kumuliert rund 225'000 Mal angeschaut.

Kinostart: 17. Juli

«Child's Play»

Ein neues Hightech-Spielzeug namens Buddie Doll entwickelt ein Eigenleben und fängt bald an, seine Besitzer zu tyrannisieren.

Und noch eine Monsterpuppe erwartet uns im Juli, dieses Mal allerdings eine männliche. Der Film ist ein Reboot des gleichnamigen Horrorstreifens von 1988, der bei uns allerdings unter dem Titel «Chucky – Die Mörderpuppe» erschienen ist.

Kinostart: 18. Juli

August

«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»

Luke Hobbs und Deckhard Shaw können sich nicht ausstehen, müssen sich aber zusammentun, um einen genetisch modifizierten Terroristen zu stoppen.

«The Fast & The Furious» haben ein Baby gekriegt, und es ist zwar hübsch, aber vermutlich nicht sehr helle. Das Spin-off hat etwas weniger Autos, dafür mehr Buddy-Humor und einen genmanipulierten Superschurken. Warum nicht? Eine Fortsetzung scheint so gut wie sicher zu sein.

Kinostart: 1. August

«Playmobil: Der Film»

Die Geschwister Marla und Charlie werden auf magische Weise in ein seltsames Land gesaugt, verlieren sich dort aus den Augen und müssen sich wiederfinden.

Was haben wir gelacht, als 2014 ein Lego-Film in die Kinos kam. Und wie blöd haben wir aus der Wäsche geguckt, als der Streifen tatsächlich gut war. Das kann Hauptkonkurrent Playmobil natürlich nicht auf sich sitzen lassen und versucht sich ebenfalls an einem satirischen Spielzeugfilm.

Kinostart: 7. August

«A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando»

Als das neue Spielzeug Forky aus dem Kinderzimmer ihrer Besitzerin flüchtet, machen Woody und Buzz sich auf, Forky zurückzubringen.

Was für ein langer und umständlicher Titel. Da hat die deutsche Marketingabteilung wieder einmal saubere Arbeit geleistet. Eigentlich ist es einfach «Toy Story 4». Braucht es natürlich nicht, aber wenn man den ersten Reaktionen aus den USA glauben schenkt, hat Pixar wieder einmal einen Hit abgeliefert.

Kinostart: 15. August

«Once Upon a Time in Hollywood»

1969: Schauspieler Rick Dalton und sein Stunt-Double Cliff Booth haben in Hollywood noch nicht die Anerkennung erlangt, die sie gerne hätten, und wollen das nun endlich ändern.

Tarantinos neunter und vorletzter Film, wenn er sich an sein Versprechen hält. Es dürfte klar sein, dass der Streifen bei dieser Thematik nur so von Referenzen und Easter Eggs zur Geschichte Hollywoods strotzen dürfte. Danach wird er dann vermutlich tatsächlich einen Star-Trek-Film drehen.

Kinostart: 15. August

«Angel Has Fallen»

Secret-Service-Agent Mike Banning wird ein Mordanschlag auf den Präsidenten angehängt und hat daher schon bald seine einstigen Verbündeten am Hals.

Irgendwie ist aus dem Film Olympus Has Fallen von 2013 plötzlich eine Trilogie geworden. Das dürfte wohl an den niedrigen Produktionskosten von 70 Millionen Dollar gelegen haben, denn ein Kassenschlager war der erste Teil mit 170 Millionen definitiv nicht.

Kinostart: 29. August

September

«Es – Kapitel 2»

27 Jahre nach dem ersten Teil kehren die Mitglieder des Loser-Clubs nach Derry zurück, nachdem dort erneut seltsame Morde geschehen sind.

Der gruselige Monsterclown ist wieder da. Wäre ja auch ganz hollywooduntypisch, wenn der erfolgreichste Film aller Zeiten keine Fortsetzung bekommt. Fairerweise muss man sagen, dass «Es – Kapitel 2» die Buchvorlage erst zu einem Ende bringt.

Kinostart: 5. September

«Rambo V: Last Blood»

Rambo tut sich mit einer Reporterin zusammen, um das mexikanische Drogenkartell endlich aufzuhalten.

Sylvester Stallone kann es einfach nicht lassen. In Rambo 5 möchte er jetzt auch seine zweite weltbekannte Filmreihe zu einem Abschluss bringen. Theoretisch.

Kinostart: 19. September

«Ad Astra – Zu den Sternen»

Der Astronaut Roy McBride soll zum Neptun reisen, um aufzuklären, was aus der Mission geworden ist, mit welcher sein Vater vor 20 Jahren verschollen ist.

Auf diesen Film darf man gespannt sein, denn eigentlich hätte Ad Astra bereits im Frühling erscheinen sollen. Glaubt man dem Regisseur, hat man sich zugunsten der Visual Effects entschieden, den Start um ein halbes Jahr zu verschieben. Hoffen wir mal, dass es was gebracht hat.

Kinostart: 19. September

«Angry Birds 2»

Die Angry Birds und die Schweine müssen sich zusammentun, um eine Bedrohung zu bekämpfen, die für beide Parteien den Untergang bedeuten könnte.

Die wütenden Vögel sind auch in der Kinoversion nicht totzukriegen. Und das, obwohl der erste Teil kein finanzieller Megahit war. Gereicht hat's trotzdem, und wir sollten uns vorsichtshalber auf eine lange Angry-Birds-Filmreihe einstellen.

Kinostart: 19. September

Oktober

«Gemini Man»

Ein Agent der NSA will in den Ruhestand, gerät aber ins Visier eines Killers, der sich als jüngeres Selbst von ihm herausstellt.

«Life of Pie»-Regisseur Ang Lee macht wieder einmal einen Film. Dieses Mal lässt er Will Smith gegen sein jüngeres Ich antreten. Dieses ist glücklicherweise nicht sein Sohn, sondern sein digital verjüngtes Ebenbild. Technisch zwar sehr beeindruckend, doch wird man den Verdacht nicht los, dass «Looper» die Geschichte eigentlich schon erzählt hat.

Kinostart: 3. Oktober

«Joker»

1981: Arthur Fleck gerät durch Scheitern und seine mentale Erkrankung in eine Abwärtsspirale, die ihn schliesslich zum Gegenspieler von Batman werden lässt.

Seit Warner Bros. die Idee des Cinematic Universe grösstenteils aufgegeben hat, scheinen wirklich interessante DC-Zeiten anzubrechen. «Joker» sieht jedenfalls eher nach einem Mafiafilm denn nach einer typischen Comic-Verfilmung aus. Wird der Film erfolgreich, könnte er eine neue Art von Schurkenfilmen begründen.

Kinostart: 10. Oktober

«Maleficent: Mächte der Finsternis»

Die Fee Maleficent und Prinzessin Aurora müssen sich erneut zusammenschliessen, um eine dunkle Bedrohung zu bekämpfen.

«Maleficent» kriegt eine Fortsetzung und diese erscheint bereits in diesem Jahr. Tatsächlich hätte der Film nämlich erst 2020 erscheinen sollen, doch anscheinend war man mit der Produktion früher fertig als erwartet. Also erscheint der Film nun in der sowieso schon vollgestopften Herbstsaison.

Kinostart: 17. Oktober

«Terminator: Dark Fate»

20 Jahre nach «Terminator 2» erscheint erneut ein Roboter aus der Zukunft, um die junge Dani Ramos zu töten, doch Sarah Connor wartet schon auf ihn.

Obwohl die letzten zwei «Terminator»-Filme nicht wirklich erfolgreich waren, scheint noch immer irgendjemand Geld für einen weiteren Film locker zu machen. Dieses Mal könnte es womöglich sogar funktionieren, immerhin hat Terminator-Schöpfer James Cameron die kreativen Zügel wieder in der Hand.

Kinostart: 24. Oktober

November

«Midway»

Admiral Chester Nimitz und Commander Wade McClusky ziehen für die USA in den Pazifikkrieg, um endlich die Oberhand gegen die Japaner zu gewinnen.

Der deutsche Krachbumm-Regisseur Roland Emmerich macht das, was sein amerikanisches Pendant Michael Bay schon vor zwei Jahrzehnten gemacht hat: einen Film über den Zweiten Weltkrieg. Beim Budget musste Emmerich nach dem «Independence Day 2»-Flop allerdings etwas kleinere Brötchen backen: Mehr als 100 Millionen Dollar gab's nicht.

Kinostart: 17. November

«Zombieland 2: Double Tap»

Bild: Columbia Pictures

Columbus, Tallahassee, Wichita und Little Rock sind zu einer kleinen, eingespielten Behelfsfamilie geworden, die bald erkennen muss, dass die Zombies sich weiterentwickelt haben.

Zehn Jahre nach dem ersten Film gibt es tatsächlich eine Fortsetzung. Und alle aus dem ersten Teil sind wieder dabei: der Cast, der Regisseur und vermutlich sogar der Beleuchter. Es ist wohl einer dieser Filme, welche Fans mit skeptischer Vorfreude erwarten.

Kinostart: 7. November

«Die Eiskönigin 2»

Elsa, Anna, Kristoff, Sven und Olaf dringen in die tiefsten Wälder vor, um die Wahrheit über ihr Königreich zu ergründen.

Liebe Mütter und Väter, liebe Grosis und Grosspappis, liebe Gottis und Göttis: Fangt schon mal an zu sparen, denn die Merchandising-Welle folgt «Frozen 2» auf dem Fusse. Vermutlich geht's in den Läden eher noch früher los als in den Kinos.

Kinostart: 21. November

«Doctor Sleep» («The Shining 2»)

Der inzwischen erwachsene Dan Torrance versucht ein Mädchen aus einem Kult zu befreien, das ebenfalls das Shining aufweist.

Sakrileg! Aber was will man machen. 2013 hat Stephen King himself die Fortsetzung zu «Shining» geschrieben und da war es nur logisch, dass der Film dazu gedreht wird. Jetzt können «Shining»-Fans nur hoffen, dass «Doctor Sleep» nicht scheisse wird.

Kinostart: 21. November

Dezember

«Jumanji 3»

Bild: Sony Pictures

Die Story ist noch unbekannt.

Wer hätte gedacht, dass «Jumanji 2» wirklich ein Erfolg wird? Vermutlich die Wenigsten. Tatsächlich war die Fortsetzung des Originals sogar ein riesiger Erfolg, der fast eine Milliarde einspielte – und damit das Zehnfache seiner Produktionskosten. Das erklärt wohl auch, warum «The Rock» aktuell in gefühlt jedem zweiten Film zu sehen ist.

Kinostart: 12. Dezember

«Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers»

Die überlebenden Rebellen fordern die Erste Ordnung ein letztes Mal heraus, um deren Herrschaft endlich zu beenden.

Disney und Rian Johnson haben Star Wars in den Augen vieler gegen die Wand gefahren (oder den Schutzschild. Whatever.). Nun muss der Mauskonzern Abbitte leisten und die Fans davon überzeugen, dass Star Wars es noch wert ist, ein Kinoticket zu lösen.

Kinostart: 18. Dezember

«Cats»

Bild: Working Title

Eine Gruppe Hinterhofkatzen entscheidet am Abend des Jellicle Ball in London, wer von ihnen ein neues Katzenleben erhält.

Ja, hier ist vom Musical die Rede. Das kommt nun auch ins Kino. Wie das aussehen wird? Animierte Katzen? Schauspieler in Katzenkostümen? Weder noch! Die Schauspieler werden per Motion Capture aufgenommen, um ihnen danach per Computer «richtiges» Fell zu verpassen. Klingt irgendwie gruselig.

Kinostart: 25. Dezember

