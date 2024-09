Pedro Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen in Venedig – Nicole Kidman beste Schauspielerin

Nicole Kidman an der Premiere von «Babygirl» in Venedig, 30. August.

Nicole Kidman an der Premiere von «Babygirl» in Venedig, 30. August. Bild: keystone

Weitere wichtige Preise der Filmfestspiele gingen an die australische Schauspielerin Nicole Kidman für ihre Rolle in «Babygirl» (beste Schauspielerin), den französischen Schauspieler Vincent Lindon für seinen Part in «Jouer avec le feu» (bester Schauspieler) sowie die italienische Regisseurin Maura Delpero, die für ihren Film «Vermiglio» den Grossen Preis der Jury erhielt.

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film «The Room Next Door» des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar. Das gab die Jury bekannt.

Was ist dein allerliebstes Fleischgericht? Also, bei mir ist es ...

Es ist so weit: Wir nehmen Abschied von Clarkson, Hammond und May

Linkin Park ist zurück – und hat eine neue Sängerin

Nach sieben Jahren Pause meldet sich die US-Band Linkin Park zurück - mit einer neuen Frontfrau. Die 38-jährige Emily Armstrong («Dead Sara») tritt in die Fussstapfen von Sänger Chester Bennington, der 2017 gestorben war. In neuer Aufstellung präsentierte sich die Band in einem knapp einstündigen Konzert aus Los Angeles am Donnerstagnachmittag (Ortszeit), das live auf den Social-Media-Kanälen von Linkin Park übertragen wurde. Auch ein neues Album soll es demnach geben: «From Zero» erscheint am 15. November.