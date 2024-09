Kevin Costner spricht über den Misserfolg seines Western-Epos «Horizon»

Über die verbleibenden Kapitel sagte Costner in Venedig: «Sie sind alle geschrieben. Ich muss mich beeilen, damit der Fels nicht wieder bergab fällt. Ich muss ihn aufhalten und hochschieben. Es ist ein Seil, das ich nicht loslassen darf. Ich weiss aktuell nicht, wie ich Teil drei realisieren werde, aber ich werde es schaffen.» (sda/dpa)

Sie bekommt dabei Unterstützung der anderen Siedler - und auch von Lieutenant Trent Gephart (Sam Worthington), für den Frances besondere Gefühle hegt. In Deutschland kommt der zweite Teil der Western-Saga am 7. November heraus.

So die von Costner, der den wortkargen Cowboy Hayes Ellison spielt, und die von Sienna Miller. Sie spielt eine Pionierin namens Frances Kittredge, die ihrem Mann in die «Horizon Siedlung» gefolgt ist und nach einem brutalen Angriff ihre Kinder allein durchbringen muss.

Während in Teil eins viele verschiedene Erzählstränge aufgemacht wurden, wird einiges davon nun zusammengeführt. Siedler, die auf unterschiedlichen Wegen unterwegs waren, treffen aufeinander. Die Geschichten verschiedener Protagonisten werden ausgebaut.

Part zwei – «Horizon: An American Saga - Chapter 2» – feiert bei den Filmfestspielen Venedig Premiere. Wieder geht es schwerpunktmässig um die weissen Amerikaner, die auf ihrem Zug nach Westen die Gebiete der Apachen besetzen.

Kevin Costner hat den bislang ausbleibenden Erfolg seines ehrgeizigen Western-Projekts «Horizon» kommentiert. Der erste Teil blieb an den US-Kinokassen hinter den Erwartungen zurück, weswegen dort der Kinostart von Teil zwei verschoben wurde. «Er hatte keinen überwältigenden Erfolg», sagte der 69-Jährige in Venedig.

Kevin Costner bei einer Premiere in Los Angeles.

Kevin Costner bei einer Premiere in Los Angeles. Bild: keystone

