Ben Affleck schwänzt Film-Festival – Ex Jennifer Lopez sorgt für Aufsehen

Jennifer Ullrich / watson.de

Seit Monaten überschlagen sich bereits die Schlagzeilen rund um die Trennung von Jennifer Lopez und Ben Affleck, erst vor wenigen Tagen jedoch reichte die Sängerin die Scheidung ein. Die beiden Stars sollen keinen Ehevertrag geschlossen haben, sodass die kommenden Wochen turbulent bleiben könnten.

Am Freitag waren alle Augen auf Toronto gerichtet, denn in der kanadischen Stadt stellte Jennifer Lopez ihren neuen Film «Unstoppable» vor. Ben Affleck fungiert als Produzent, liess sich aber nicht blicken.

Jennifer Lopez legt freizügigen Auftritt nach Ehe-Aus hin

Die 55-Jährige trug einen knappen Glitzer-Dress, der an den Schultern sowie an den Seiten nur mit grossen schwarzen Schleifen zusammengehalten wurde. Unterwäsche: Fehlanzeige. Sie selbst teilte auf Instagram mehrere Fotos.

Einer der Beiträge ist lediglich mit der Bemerkung «Unstoppable» versehen, womit Jennifer Lopez sicherlich nicht nur auf ihren Film anspielt – nach der Trennung von Ben Affleck gibt sie wieder Vollgas.

Gleichwohl ihr Ex in Toronto nicht anwesend war, so liess sich doch zumindest Ben Afflecks guter Kumpel Matt Damon blicken, der den Film mit produziert hat. Von den Schlagzeilen der letzten Zeit liess sich Jennifer Lopez im Übrigen nichts anmerken. Bei der «Daily Mail» gibt eine Quelle an:

«Der Film hat viel Aufmerksamkeit erregt und Jennifer möchte, dass er davon profitiert. Sie ist sehr professionell und arbeitet immer hart, um für ihre Filme das Beste zu geben.»

Ben Affleck meidet Aufeinandertreffen mit Jennifer Lopez

Dass Ben Affleck dem Event lieber fernblieb, überrascht einerseits nicht wirklich. Andererseits hatte er noch 2023 bei CBS von der Zusammenarbeit mit Jennifer Lopez geschwärmt: «Was für ein Spass, was für eine Freude ... mit deiner Frau, mit deiner besten Freundin zu arbeiten.»

Zu einem Aufeinandertreffen mit Ex-Partner Ben Affleck kam für Jennifer Lopez es nicht. Bild: keystone

Zum Zeitpunkt der Premiere hielt sich der Schauspieler angeblich in Los Angeles auf, wie unter anderem das «People»-Magazin berichtet. Hier wurde er am Freitag gut gelaunt im Anzug abgelichtet.

Beide Stars schauen nach der Trennung optimistisch in die Zukunft. Um Ben Affleck gab es jüngst sogar schon wieder Dating-Gerüchte, er wurde mehrfach zusammen mit der RFK-Tochter Kick Kennedy gesehen.