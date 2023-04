Netflix veröffentlicht Teaser für die 6. Staffel von «Black Mirror»

Mehr «Leben»

Drei Jahre nachdem die fünfte Staffel von «Black Mirror» herauskam, hat Netflix einen Teaser für die sechste Staffel veröffentlicht.

Zum Cast gehören unter anderem Aaron Paul, Ben Barnes, Salma Hayek, Kate Mara und Michael Cera.

Während «Black Mirror»-Episoden schon immer eigenständige Folgen waren, deutet der Serienschöpfer Charlie Brooker an, dass Staffel 6 einem neuen Modell folgt. In einer Logline heisst es: «Die sechste Staffel von ‹Black Mirror› ist die bisher unberechenbarste, unklassifizierbarste und unerwartetste».

Der erste Teaser verspricht genau das Mass an Dysfunktion, Düsterheit und Dystopie, das sich Fans von der Hit-Serie gewohnt sind, scheint aber noch gewalttätiger zu sein als frühere Staffeln.

Salma Hayek und Aaron Paul gehören zum Cast der sechsten Staffel «Black Mirror». Bild: netflix

«Ich war schon immer der Meinung, dass ‹Black Mirror› Geschichten enthalten sollte, die sich völlig voneinander unterscheiden und die Leute (und mich selbst) immer wieder überraschen, denn was wäre sonst der Sinn?», sagt Brooker gegenüber «Variety». «Es sollte eine Serie sein, die sich nicht so einfach definieren lässt und die sich immer wieder neu erfinden kann.»

Brooker sagt weiter: «Um die Dinge sowohl für mich als auch für die Zuschauer frisch zu halten, habe ich diese Staffel damit begonnen, einige meiner eigenen Grundannahmen darüber, was zu erwarten ist, absichtlich zu verändern». Dafür hat er einige altbekannte Tropes, aber auch neue Erzähl-Elemente eingesetzt. Welche, verrät Brooker nicht. Nur, dass «darunter einige [sind], von denen ich zuvor geschworen habe, dass sie in der Serie niemals vorkommen würden». Dies tut er, «um die Parameter dessen, was eine ‹Black Mirror›-Folge überhaupt ist, zu erweitern».

Netflix hat die neue Staffel für im Juni angekündigt.

Den Teaser kannst du hier schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: