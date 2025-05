Fionn Whitehead in der Hauptrolle von Bandersnatch. Bild: netflix

«Black Mirror»-Folge gelöscht – Zuschauer glauben an geheimen Netflix-Plan

Gibt es noch ein Nachspiel zu «Bandersnatch»? Bei dieser Serie ist mit fast allem zu rechnen.

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

2018 sorgte «Bandersnatch» für Aufsehen: Eine «Black Mirror»-Episode, die das klassische Serienerlebnis auf den Kopf stellte.

Statt passivem Zuschauen durfte man vor dem Bildschirm selbst entscheiden, welchen Weg die Hauptfigur einschlägt. Am 12. Mai 2025 ist damit offiziell Schluss – die interaktive Folge verschwindet aus dem Streaming-Angebot.

Doch ist zum Thema «Bandersnatch» wirklich schon das letzte Wort gesprochen?

Darum geht es in «Bandersnatch»

Mit «Bandersnatch» wagte Netflix damals ein ungewöhnliches Experiment: ein interaktiver Film mit mehreren Handlungssträngen und Enden.

Fünf Stunden Videomaterial standen bereit – abhängig davon, welche Entscheidungen man im Verlauf trifft.

Die Geschichte dreht sich um den jungen Entwickler Stefan, der im Jahr 1984 an einem Videospiel arbeitet. Es basiert auf einem düsteren Roman, der einst seiner verstorbenen Mutter gehörte.

Während Stefan an seiner Idee feilt, begegnet er dem charismatischen Spieledesigner Colin und gerät dabei zunehmend an die Grenzen seiner Realität.

Je nachdem, wie man sich entscheidet, endet Stefans Geschichte auf ganz unterschiedliche Weise – oft mit tragischen Konsequenzen, ganz im Stil der dystopischen «Black Mirror»-Reihe. Insgesamt existieren fünf mögliche Enden.

Warum ist «Bandersnatch» nicht mehr bei Netflix?

Netflix hat beschlossen, «Bandersnatch» aus dem Programm zu nehmen – als Teil einer grösseren Strategie.

Bereits im vergangenen Jahr begann der Streaming-Dienst damit, interaktive Inhalte nach und nach zu entfernen. Die Technologie dahinter galt lange als innovativ, ist aber laut Netflix inzwischen ein Hemmschuh für zukünftige Entwicklungen.

Gegenüber «The Verge» erklärte Netflix-Sprecherin Chrissy Kelleher, dass die zugrunde liegende Technik «ihren Zweck erfüllt habe, uns aber inzwischen einschränkt». Welche konkreten Herausforderungen damit gemeint sind, liess sie zunächst offen.

Kommt «Bandersnatch» Teil 2?

Besonders bitter: «Bandersnatch» ist nicht auf DVD oder Blu-ray erhältlich, kann mit der Löschung durch Netflix jetzt also gar nicht mehr erlebt werden.

Ein Fan bei Reddit hat jedoch Hoffnung. Er teilt einen Screenshot aus der »Black Mirror«-Folge »Plaything« der aktuellen siebten Staffel. Im Hintergrund zu sehen: ein Poster zum (fiktiven) Film »Bandersnatch II".

Die Verantwortlichen der Serie sind bekannt dafür, Hinweise und Easter Eggs einzustreuen, sodass nun tatsächlich über eine mögliche Fortsetzung zu «Bandersnatch» spekuliert wird – wie auch immer die formal und inhaltlich aussehen könnte.

Eine Person meint jedenfalls im Thread: «Das lässt mich rätseln, ob die Entfernung von 'Bandersnatch' Teil eines grösseren Meta-Events ist, das Netflix durchführt.»

Was gegen die Theorie spricht: Netflix hat sich nicht nur von «Bandersnatch» verabschiedet, sondern macht bei interaktiven Inhalten wie etwa auch «Kimmy Vs. The Reverend» generell kurzen Prozess.