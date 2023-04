In diesem Bild sind gleich zwei der heissesten Anwärter auf die Bond-Rolle. Nein, Millie Bobby Brown ist keiner davon. Bild: keystone

DER soll Bond spielen? WER soll Bond spielen? Ein Überblick

Geht es nach den neusten Quoten diverser britischer Buchmacher, schwingt ein neuer Favorit für die Rolle des Meisterspions oben aus. Zeit für einen Überblick über die meistgenannten Namen im Rennen um die Daniel-Craig-Nachfolge.

Seit dem Bekanntwerden, dass «No Time to Die» Daniel Craigs letzter Auftritt als Meisterspion James Bond sein würde, brodelte es in der Gerüchteküche. Eine ganze Reihe Schauspieler wurden bereits als Favoriten für die Rolle portiert – mal von Filmindustrie-Insidern, die dem Bond-Produktionsteam nahestehen, mal von Schauspieler-Klatsch, vielfach aber von Wettbüros, die minutiöse Rankings über die Zuschauergunst führen können. Am Wochenende soll sich nun ein neuer Favorit herauskristallisiert haben, der die bisherigen Favoriten in den Hintergrund drängt, wie diverse britische Medien berichten:

Bond? James Bond? Bild: AP

«Happy Valley»-Schauspieler James Norton soll nun der neue Favorit mit einer Quote von 9:4 beim Buchmacher Coral für die Rolle sein, nachdem er bisherige Vorreiter wie Henry Cavill oder Tom Hardy hinter sich gelassen hat.

Verdrängt: Henry Cavill ... Bild: keystone

... und Tom Hardy. Bild: Vianney Le Caer/Invision/AP/Invision

Allerdings haben Wettbüro-Ranglisten einen Haken: Die «Mein Lieblingsschauspieler soll Bond spielen!»-Regel gilt schlicht nicht. Denn es gibt einigermassen strenge Parameter für die Besetzung der 007-Rolle. Und niemand weiss besser darüber Bescheid als das James-Bond-Produzententeam Barbara Broccoli und Michael G. Wilson (die am ohnehin am Ende das Sagen haben, und nicht ein Publikumsvotum).

Nicht jeder passt in die Bond-Rolle, weil ...

Gewiss, wie bei jeder Bond-Neubesetzung der Vergangenheit, wird es beim nächsten 007 einen Reboot geben. Aber, nein, – und dies haben die Produzenten bestätigt – es wird sich dabei nicht um «James Bond Jr.» handeln. «Wir haben in der Vergangenheit wiederholt versucht, uns jüngere Schauspieler anzusehen», so Bond-Produzent Michael G. Wilson. «Aber bereits beim Versuch, dies vorzustellen, funktioniert es nicht. Man darf nicht vergessen, dass Bond bereits ein Veteran ist. Er hat schon einige Erfahrung, hat Kriege mitgemacht. Er war wahrscheinlich beim SAS oder so.» Somit fallen die meisten Twentysomethings weg. Andererseits darf ein Bond-Schauspieler erwarten, die Bond-Rolle 10-12 Jahre lang spielen zu müssen. Viel älter als 40 darf er bei Beginn auch nicht sein. Ein für alle Mal: Die Hautfarbe ist egal. «[Die Filmfigur] Bond ist britisch», stellte Barbara Broccoli 2021 klar, «und britisch kann jede Ethnie oder Rasse sein». Theoretisch ist auch die Nationalität eines Darstellers zweitrangig. Er muss einen Briten spielen, nicht zwingend einer sein. Bisher hatten wir ja einen Schotten, einen Australier, zwei Engländer, einen Iren und einen Waliser.

Schauen wir uns doch mal einige der meistgenannten Namen an!

James Norton

Bild: BBC

Alter: 37

Aus: London, England

Bekannt wegen: Den TV-Serien «Happy Valley» und «Grantchester», aber mehr oder weniger nur in Grossbritannien. Dort aber geniesst er einen hervorragenden Ruf als seriöser Schauspieler.

Aktuell der Favorit bei den Wettbüros.

Idris Elba

Bild: forbes.com

50

London, England

Seit mehr als einer Dekade ist Elba The People's Choice – und auch die erste Wahl von Barbara Broccoli (und wohl auch von zigtausenden weiteren heterosexuellen Frauen weltweit). Ja, er wäre perfekt. Gewesen. Der Herr ist 50. Und: So richtig wollte er die Rolle nie. Schade – Idris, wir mögen dich.

Sam Claflin

Bild: keystone

36

Ipswich, England

Ihr kennt ihn aus «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» und wegen seiner Rolle als Finnick Odair in der «The Hunger Games»-Serie. Romantisch kann er auch («Me Before You»), aber auch richtig grusige Figuren, wie der Vergewaltiger in «The Nightingale» oder Faschistenführer Oswald Mosley in «Peaky Blinders». Das Alter stimmt ... definitiv einer der Favoriten.

Andrew Garfield

Bild: keystone

39

Los Angeles, USA

Ihr kennt ihn vielleicht als «Spider-Man», doch dieser US-Britische Doppelbürger hat auch beträchtliche Theatererfahrung und geniesst somit gehörige Glaubwürdigkeit in Schauspielerkreisen. Aber er wird demnächst 40. Und die Konkurrenz für die Bond-Rolle ist beträchtlich.

Aaron Taylor-Johnson

Bild: keystone

32

High Wycombe, England

Er war «Kick-Ass» himself und dann Teil des Marvel Cinemativ Universe. Und John Lennon spielte er auch. Er war im Konstümfilm «Anna Karenina» sowie im Action-Streifen «Tenet». Es wird gemunkelt, dass er vor kurzem eine geheime Probeaufnahme mit den Bond-Produzenten in den Pinewood-Studios absolvierte, die er offenbar mit Bravour bestanden hat. Hmm.

Nicholas Hoult

Bild: keystone

33

Wokingham, England

Er kann Action: In «Mad Max: Fury Road» sprühte er sich Chrom auf seine Zähne. Er hat in ein paar Kritiker-Lieblingsfilmen mitgespielt: «The Favourite» und «True History of the Kelly Gang». Und, was vielleicht ebenso wichtig ist, er scheint ein Schauspieler zu sein, der auf der Suche nach einer echten Paraderolle ist.

Paapa Essiedu

Bild: keystone

32

London, England

Einer der Favoriten der Wettbüros. Cool, gut aussehend und mit 32 Jahren noch jung, erfüllt er viele Kriterien. Seine schauspielerischen Fähigkeiten (er wurde für seine TV-Dramen und als Mitglied der Royal Shakespeare Company ausgezeichnet) könnten sich als attraktiv für ein Casting-Team erweisen, das stolz darauf ist, stets die nicht offensichtliche Option zu wählen.

Regé-Jean Page

Bild: keystone

34

London, England

Der Schöne aus «Bridgerton». Fast ein wenig zu schön für die Bond-Rolle, vielleicht. Nicht dass dies seine riesige Fangemeinde davon abgehalten hätte, ihn für die Bond-Rolle zu portieren. Seine Antwort auf diese Frage in einem Interview mit ‹The Mirror›: «Ah, das B-Wort. Ich denke, wenn man Brite ist und etwas tut, von dem andere Leute Notiz nehmen, dann werden die Leute anfangen, darüber zu reden. Ich fühle mich natürlich geschmeichelt, dass ich zu der Kategorie von Briten gehöre, die in dieser Weise wahrgenommen wird.» Eine ebenso massvolle wie unverbindliche Antwort, ... welche die Gerüchte nur anheizen wird.

Cillian Murphy

Bild: BBC

46

Cork, Irland

Nach dem Ende von «Peaky Blinders» ist Cillian Murphy frei für die nächste zeitaufwändige Hauptrolle. Er hat bewiesen, dass er den harten Typ mit Knarre mit dem nötigen Pathos spielen kann, und seine von der Kritik gefeierte Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten in sowohl Indie- als auch Blockbuster-Filmen kann sich ebenfalls sehen lassen. Es versteht sich von selbst, dass er in einem Anzug gut aussieht. Aber er ist wohl zu alt. Schade.

Tom Hardy

Bild: pinterest

45

London, England

Nebst Idris Elba war es stets auch Hardy, der in der Publikumsgunst zuvorderst lag. Angesichts seiner Jiu-Jitsu-Wettkampferfahrung wäre es schön gewesen, Bonds Kampfsportfähigkeiten wieder aufleben zu lassen. Aber jetzt, wo wir wissen, dass es ein Schauspieler in den Dreissigern sein wird, der die Rolle bekommt, können wir Hardy wahrscheinlich als zukünftigen Bond beerdigen.

Robert Pattinson

Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

36

London, England

Robert Pattinsons Karriere hat sich in drei verschiedenen Phasen entwickelt: der Teenie-Schwarm, der als putziger Vampir Millionen von Herzen brach; der kauzige Indie-Film-Darsteller; und nun der Star von Blockbustern wie «Tenet» und «The Batman», in denen er seine Sensibilität für das Unkonventionelle geschickt ins Popcorn-Kino einbringt. So gesehen würde Pattinson in der Tat einen sehr interessanten 007 abgeben.

Richard Madden

Bild: AP/AP

36

Elderslie, Schottland

In «The Bodyguard» bewegte er sich auf dem schmalen Grat zwischen Gehorsam und sexueller Energie – etwas, das perfekt der Bond-Rolle zukäme. Einen Golden Globe hat er auch noch, aber keinen grossen internationalen Durchbruch, was für die Bond-Rolle tatsächlich einen Vorteil darstellt. Allerdings erinnert Maddens Ausdruck von Strenge vielleicht zu fest an den Craig-Bond. Und die Produzenten wollen bekanntlich einen Neustart.

Henry Cavill

Bild: AP/Warner Bros. Pictures

39

Jersey, Vereinigtes Königreich

Er war Superman, The Man from U.N.C.L.E. und Sherlock Holmes ... und nebst Elba und Hardy der dritte langjährige haushohe Favorit der Publikumsgunst. Einen kleinen Fehler hat Cavill aber: Er will die Bond-Rolle zu sehr. Zu oft hat er sich dazu geäussert. Bereits 2018 gab er zu Protokoll: «Ich würde mich über die Gelegenheit wahnsinnig freuen, und wenn sie mich fragen würden, würde ich sofort zusagen». Das klingt eher wie ein leicht nervöser Bewerber bei einem Vorstellungsgespräch als wie ein eiskalter Superspion.

Und nun du! Du bist Barbara Broccoli oder Michael G. Wilson und du wählst ...