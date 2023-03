11 Momente, die beweisen, dass Pedro Pascal momentan der wohl lustigste Hollywood-Star ist

Montagabend ist Pedro Pascal in der Game-Verfilmung «The Last of Us» als mürrischer Einzelgänger mit weichem Herz zu sehen, mittwochs als Kopfgeldjäger in «The Mandalorian». Aber auch in Interviews glänzt er.

Um den Namen Pedro Pascal kommen Serienliebhaber (und Nerds sowieso) zurzeit nicht mehr herum. Seinen grossen Durchbruch feierte er mit «Game of Thrones» und «Narcos». Zurzeit ist er gleich in zwei Erfolgsserien zu sehen: «The Last of Us», dessen Finale diesen Montag ausgestrahlt wird, und in der dritten Staffel von «The Mandalorian».

In beiden Rollen spielt er eine Vaterfigur, die sich um ein Kind kümmert, das er anfangs nicht wollte.

Nicht nur mit seinen Rollen, sondern auch mit seiner lustigen und charismatischen Personalität trifft der chilenische Schauspieler in die Herzen der Fans.

Hier ein Best-of:

Für «Vanity Fair» gab Pascal ein Interview, während er an einen Lügendetektortest angeschlossen war. Darin gestand er, dass er sich manchmal selbst googelt und Grogu nie Baby Yoda nennen würde.

Kein Jahr später rutschte ihm «Baby Yoda» vor laufender Kamera heraus und er bereute es sofort:

Seine Freundschaft mit Oscar Isaac:

2019 spielten sie gemeinsam im Action-Film «Triple Frontier» und beantworteten für «WIRED» die meistgegoogelten Fragen über sich selbst:

Für «Saturday Night Live» drehte er einen Trailer für einen «Super Mario»-Film. Fans sind der Meinung, dass er der bessere Mario wäre, als Chris Pratt, der im angekündigten Mario-Film die Hauptrolle spielt.

Ebenfalls für SNL spielte er in einem Sketch eine Latina-Mutter, wie sie im Buche steht.

Pascal sagte, dass Oberyn Martell – sein Charakter in «Game of Thrones» – sein Leben veränderte und im gleichen Atemzug witzelte er, dass «Oberyn das Flittchen ist, das ich gerne wäre».

Auf IMDB ist Pedro Pascals Schnurrbart als sein Markenzeichen aufgelistet und er findet das zutreffend. Bevor die Dreharbeiten für «Narcos» starteten, wirkte Pascal in einem Theaterstück mit, welches der «Narcos»-Produzent sah und ihm sagte, er soll den Schnurrbart, den er seither trägt, behalten.

Bild: keystone

Mit Bella Ramsey, seinem Co-Star in «The Last of Us» versteht sich Pedro Pascal blendend. Die Dreharbeiten haben sie zusammengeschweisst. Ramsey sagte in einem Interview, dass am Set eine komplett andere Stimmung herrschte, wenn Pascal nicht da war.

Auf TikTok ist der 47-jährige Schauspieler besonders beliebt. Der Hashtag #pedropascal hat über 5 Milliarden Aufrufe, darunter viele Montagen über sein Aussehen. Pascal nimmt es mit Humor und bastelte auch eine über sich selbst:

In «Game of Thrones» hatte sein Charakter einen der grausamsten Tode der Serie. An der Premiere der achten Staffel stellte er die Szene auf dem roten Teppich nach.

Bild: imago images

Und er versuchte seinen On-Screen-Killer Hafþór Júlíus Björnsson umzulegen:

Bild: imago images

In «Narcos» spielt Pascal einen DEA-Agenten namens Javier Peña. Auf die Frage, ob es Dinge gibt, die er der DEA verheimlichen möchte, antwortete Pascal: «Alles, was ich nicht bereue, getan zu haben».

