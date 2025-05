People-News

Amber Heard ist Mutter von Zwillingen geworden

Mit einem Bild von Babyfüssen hat die Schauspielerin die Geburt ihrer Kinder bekannt gegeben. Amber Heard spricht von der Vervollständigung ihrer Familie.

Jennifer Doemkes / t-online



Seit dem aufsehenerregenden Prozess um Johnny Depp und Amber Heard, in dem sich die Schauspieler und Ex-Eheleute schwere Vorwürfe gemacht haben, lebt die 39-Jährige zurückgezogen. In Spanien hat sie eine neue Heimat gefunden und fernab des ganzen Medienrummels dort ein neues Leben begonnen. Privates über Amber Heard gelangt kaum noch an die Öffentlichkeit.

Nun machte sie eine Ausnahme und überraschte mit schönen Nachrichten: Sie hat wieder Nachwuchs bekommen. Pünktlich zum Muttertag veröffentlichte Amber Heard auf ihrem Instagram-Account ein Foto von vier Babyfüsschen – denn es sind Zwillinge.

«Ganz allein und zu meinen eigenen Bedingungen»

Dazwischen ist der Fuss ihrer älteren Tochter Oonagh Paige, die 2021 zur Welt kam, zu erkennen. «Den Muttertag 2025 werde ich nie vergessen. In diesem Jahr bin ich unbeschreiblich glücklich, die Vervollständigung der Familie zu feiern, die ich mir seit Jahren gewünscht habe», schreibt die Schauspielerin dazu.

Amber Heard ist erneut Mutter geworden. Bild: keystone

Amber Heard verrät in dem Post ausserdem, dass sie einen Sohn namens Ocean und eine Tochter namens Agnes bekommen hat. Details zu dem Vater ihrer drei Kinder gibt die 39-Jährige nicht preis. Sie enthüllte aber bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter, dass sie diese Reise ohne Partner bestreite.

Auch jetzt betont Amber Heard: «Mutter zu werden, ganz allein und zu meinen eigenen Bedingungen – trotz meiner Fruchtbarkeitsprobleme – war die bewegendste Erfahrung in meinem Leben. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mich verantwortungsbewusst und mit Bedacht dafür entscheiden konnte.»

Abschliessend richtet sie sich an alle Mütter, «wo immer ihr heute seid und wie auch immer ihr hierher gekommen seid – meine Traumfamilie und ich feiern mit euch».