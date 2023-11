Bild: mfa+

«Wallace & Gromit»-Machern geht die Knete aus

Wortwörtlich.

Aardaman Animation, das Studio, das die «Wallace & Gromit»-Filme produziert, hat bald keine Knete mehr, um die Figuren herzustellen.

Das Problem ist, dass Aardman Knetmasse nur von einem gewissen Hersteller verwendet. Und dieser hat seine Tore geschlossen. Sie können also nur noch das Material verwenden, das sie zurzeit an Lager haben.

In einem Statement auf Twitter beruhigte Aardman die Fans:

«Wir verfügen über einen grossen Vorrat an Modelliermasse, um aktuelle und zukünftige Produktionen zu gewährleisten. Ähnlich wie Wallace in seiner Werkstatt haben wir hinter den Kulissen seit geraumer Zeit Pläne, um einen reibungslosen Übergang zu neuen Beständen, um weiterhin unsere kultigen Produktionen herzustellen.» Aardman twitter

Nach eigenen Angaben arbeitet das Animations-Studio hart daran, mit anderen Optionen zu experimentieren.

Der neueste Film von Aardman ist «Chicken Run: Dawn of the Nugget», der am 15. Dezember auf Netflix erscheint. Das nächste Projekt des Studios soll im «Wallace und Gromit»-Universum angesiedelt sein, Details sind aber bisher nicht bekannt.

