«Der Arashiyama-Bambuswald bei Kyoto in Japan. Eigentlich hätte ich damit rechnen sollen, es ist ein höchst beliebter Instagram-Spot und wird deshalb regelrecht von Touristen überschwemmt – das war mir auch vorher schon bewusst. Um die Menschenmassen zu umgehen, habe ich extra den frühesten Bus genommen. Der Erste war ich trotzdem nicht, aber immerhin: Für circa eine halbe Stunde hatte es noch nicht wahnsinnig viele Leute. Als ich auf dem Rückweg war, begann es bereits, sich rapide zu füllen. Enttäuschend fand ich dann aber eher den Wald an sich. Man geht hinein, folgt einem Pfad von gefühlt 100 Metern und kommt hinten wieder raus. Das war's. Ja, hübsch anzuschauen. Ja, hübsch für 1 Foto (– wenn sich hinter dir nicht schon 200 andere Leute drängen). Aber meiner Meinung nach kann man sich die Anreise sparen und den halben Tag in der Region Kyoto besser verbringen. Es fühlt sich eher an, wie eine Fotokulisse für Insta-Shots als wie ein Wald. Schöne (und weniger belebte) Pfade in Bambuswäldern gibt es in Japan bestimmt auch anderswo.»

Lucas Zollinger