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Migros verkauft die Trompe-l'œil-Frucht-Desserts von Atelier Illusion

atelier illusion mange
Die Desserts gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hier zu sehen: Mango.Bild: atelierillusion.com

Migros verkauft die viralen Fruchtdesserts – doch es gibt einen Haken

Auf TikTok und Co. gingen sie viral: Desserts, die wie Früchte aussehen. Auf den Trend aufgesprungen ist auch die Migros. Doch online fragen sich viele, wo die Desserts geblieben sind.
03.09.2026, 20:0303.09.2026, 20:03
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Wer durch TikTok oder Instagram scrollt, ist bestimmt einmal auf ein solches Video gestossen: Menschen, die bei sogenannten «Taste Tests» kleine bunte Desserts probieren, die wie Früchte aussehen. Die «Pretty Desserts», welche ursprünglich vom französischen Pâtissier Cédric Grolet ins Leben gerufen wurden, sind realistische Früchte-Küchlein und bestehen meistens aus Rahm, weisser Schokolade und essbarer Farbe.

Die kleinen süssen Dinger gingen viral, sodass die Leute sogar vor den Geschäften Schlange standen, trotz Preisen von um die 15 Franken pro Küchlein. Auf den Zug aufgesprungen ist nun die Migros.

atelier illusion
So sieht die Packung des Zitronen-Desserts bei der Migros aus.Bild: atelierillusion.com

Auf Social Media finden sich derzeit zahlreiche Videos von Menschen, die die Trompe-l'œil-Frucht-Desserts von Atelier Illusion testen. Verkauft werden die Desserts in den Geschmacksrichtungen Zitrone, Erdbeere und Mango von der Migros. Doch wenn man sich die Kommentare unter den Beiträgen ansieht, scheint es doch schwierig zu sein, an die Produkte heranzukommen. In den Kommentaren wird darüber gerätselt, in welchen Migros-Filialen die Desserts erhältlich sind und wie man sie kaufen kann. Einige User berichten, die Desserts gebe es nur auf Nachfrage aus dem Lager.

@layatibe Part 1: Taste Test Strawberry Trompe- l‘oeil #tastetest #foodtok #trompeloeil #schwizerdütsch #tiktokschweiz @Migros ♬ Originalton - Layati

Auch im Migros-Onlineshop sind die Desserts nicht zu finden. Was hat es damit auf sich?

Das sagt die Migros

«Die Trompe-l'œil-Frucht-Desserts von Atelier Illusion wurden Mitte der Kalenderwoche 35 2026 in ausgewählten Migros-Filialen eingeführt», bestätigt Tobias Ochsenbein von der Migros auf Anfrage. Die Desserts werden jedoch ausschliesslich in ausgewählten Filialen angeboten und sind nicht im Online-Shop erhältlich.

Die von einigen Usern vermutete Verkaufsstrategie mit dem Lager existiert nicht. Dass die Desserts derzeit nicht auffindbar sind, könnte vielmehr daran liegen, dass sie ausverkauft sind. «Die Nachfrage nach den Desserts war sehr hoch. Aufgrund des grossen Interesses waren die Produkte in zahlreichen Filialen schnell ausverkauft. Wir setzen alles daran, die Produkte möglichst rasch wieder in die Filialen zu bringen», sagt Mediensprecher Ochsenbein.

Ob künftig weitere Sorten ins Sortiment aufgenommen werden, kann die Migros derzeit noch nicht sagen.

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10 Kommentare
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Stäbchen
03.09.2026 20:22registriert März 2026
15 Stutz?

wie auch bei der "Dubai-Schokolade" bin ich froh, nicht auf solchen Stuss reinzufallen.
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what_else?
03.09.2026 20:26registriert April 2020
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