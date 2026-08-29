Bei Armani Privé trugen die Models Frisuren passend zum «Zero Part Hair»-Trend. Bild: keystone

«Zero Part Hair» ist jetzt Trend – und auch dieses Accessoire feiert sein Comeback

Millennial-Seitenscheitel oder Gen-Z-Mittelscheitel? Die Frage ist (für diesen Herbst) geklärt, denn die Antwort lautet: gar kein Scheitel. Und auch ein altbekanntes Accessoire erfährt ein Comeback.

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Lange wurde die Frage erörtert, ob nun der Seitenscheitel oder der Mittelscheitel besser sei. Ersterer wird mit der Generation der Millennials assoziiert, der Mittelscheitel soll dagegen mehrheitlich von Vertreterinnen der Gen Z getragen werden. Fürs Erste ist die Diskussion vom Tisch, denn diesen Herbst wird gar kein Scheitel getragen.

Beim «Zero Part Hair»-Trend, den laut aktuellen Suchdaten der Beauty- und Wellness-Plattform Fresha immer häufiger gesucht wird, werden die Haare ohne Scheitel nach hinten getragen. Wie dies geht, präsentierten die Designer bei den Pariser Couture-Schauen. Ob glatt nach hinten gekämmt und offen, als Pferdeschwanz oder als Dutt: Die Frisur ohne Scheitel ist vielseitig. Durch die zurückhaltende Frisur wird so noch mehr Aufmerksamkeit aufs Gesicht und Make-up gelegt, schreibt die «Elle».

So stylest du die Frisur

Da Haare in ihrer natürlichen Form auf eine Seite fallen, müssen diese mit Struktur und der richtigen Pflege in Form gebracht werden. Hilfsmittel sind hier Seren oder Öle. Nicht fehlen darf danach das Haarspray. Für den Alltag eignen sich der Dutt oder der Pferdeschwanz, für den grossen Auftritt können die Haare offen und voluminös getragen werden.

Model Rosie Huntington-Whiteley mit einem sleeken Dutt. Bild: instagram/rosiehw

Für den Wet-Look können die Haare dagegen ruhig ölig aussehen, wie wenn man frisch aus dem Wasser gestiegen ist. Haarwachs oder Styling-Gel ist hier dein bester Freund. Ein Pluspunkt: Die Frisur eignet sich super für Bad Hair Days bzw. Bad Hair Lives. Fans der Frise sind die Kardashians.

Comeback des Y2K-Haarreifs

Obwohl die scheitellose Frisur ohne Hilfsmittel funktioniert, kann mit einem Haarreif nachgeholfen werden. Ein altbekanntes Teil aus den 2000ern erhält gerade praktischerweise ein Comeback. Die Rede ist vom Zickzack-Haarreif, den viele vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen.

In den 2000ern war das Haaraccessoire nicht von den Köpfen junger Mädchen und Frauen wegzudenken. Auch in Filmen wie «Kick It Like Beckham» trug beispielsweise Keira Knightley das praktische Teil. Den Trend befeuert hat nun Hailey Bieber, schreibt die Instyle.

Hailey Bieber ist bei jedem Trend ganz vorne mit dabei. Bild: instagram/haileybieber

Zu sehen war der Zickzack-Haarreif ebenfalls bei Miu Miu, der etwas günstigeren und jüngeren Linie von Prada. Als Kampagnengesicht wurde, wie kann es auch anders sein, Hailey Bieber ausgewählt. Wer keine 410 Franken für das Designerteil von Miu Miu ausgeben möchte, bekommt den Haarreif anderswo schon für wenige Franken.