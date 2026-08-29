meist klar17°
DE | FR
burger
Leben
Populärkultur

Zero Part Hair und Zickzack-Haarreifen sind die Frisurentrends 2026

A model wears a creation as part of the Giorgio Armani Privé Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 Women&#039;s collection presented in Paris, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Fash ...
Bei Armani Privé trugen die Models Frisuren passend zum «Zero Part Hair»-Trend.Bild: keystone

«Zero Part Hair» ist jetzt Trend – und auch dieses Accessoire feiert sein Comeback

Millennial-Seitenscheitel oder Gen-Z-Mittelscheitel? Die Frage ist (für diesen Herbst) geklärt, denn die Antwort lautet: gar kein Scheitel. Und auch ein altbekanntes Accessoire erfährt ein Comeback.
29.08.2026, 22:1329.08.2026, 22:13
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Lange wurde die Frage erörtert, ob nun der Seitenscheitel oder der Mittelscheitel besser sei. Ersterer wird mit der Generation der Millennials assoziiert, der Mittelscheitel soll dagegen mehrheitlich von Vertreterinnen der Gen Z getragen werden. Fürs Erste ist die Diskussion vom Tisch, denn diesen Herbst wird gar kein Scheitel getragen.

Beim «Zero Part Hair»-Trend, den laut aktuellen Suchdaten der Beauty- und Wellness-Plattform Fresha immer häufiger gesucht wird, werden die Haare ohne Scheitel nach hinten getragen. Wie dies geht, präsentierten die Designer bei den Pariser Couture-Schauen. Ob glatt nach hinten gekämmt und offen, als Pferdeschwanz oder als Dutt: Die Frisur ohne Scheitel ist vielseitig. Durch die zurückhaltende Frisur wird so noch mehr Aufmerksamkeit aufs Gesicht und Make-up gelegt, schreibt die «Elle».

So stylest du die Frisur

Da Haare in ihrer natürlichen Form auf eine Seite fallen, müssen diese mit Struktur und der richtigen Pflege in Form gebracht werden. Hilfsmittel sind hier Seren oder Öle. Nicht fehlen darf danach das Haarspray. Für den Alltag eignen sich der Dutt oder der Pferdeschwanz, für den grossen Auftritt können die Haare offen und voluminös getragen werden.

sleek look
Model Rosie Huntington-Whiteley mit einem sleeken Dutt.Bild: instagram/rosiehw

Für den Wet-Look können die Haare dagegen ruhig ölig aussehen, wie wenn man frisch aus dem Wasser gestiegen ist. Haarwachs oder Styling-Gel ist hier dein bester Freund. Ein Pluspunkt: Die Frisur eignet sich super für Bad Hair Days bzw. Bad Hair Lives. Fans der Frise sind die Kardashians.

Comeback des Y2K-Haarreifs

Obwohl die scheitellose Frisur ohne Hilfsmittel funktioniert, kann mit einem Haarreif nachgeholfen werden. Ein altbekanntes Teil aus den 2000ern erhält gerade praktischerweise ein Comeback. Die Rede ist vom Zickzack-Haarreif, den viele vielleicht noch aus ihrer Schulzeit kennen.

In den 2000ern war das Haaraccessoire nicht von den Köpfen junger Mädchen und Frauen wegzudenken. Auch in Filmen wie «Kick It Like Beckham» trug beispielsweise Keira Knightley das praktische Teil. Den Trend befeuert hat nun Hailey Bieber, schreibt die Instyle.

Hailey Bieber Haarreif
Hailey Bieber ist bei jedem Trend ganz vorne mit dabei.Bild: instagram/haileybieber

Zu sehen war der Zickzack-Haarreif ebenfalls bei Miu Miu, der etwas günstigeren und jüngeren Linie von Prada. Als Kampagnengesicht wurde, wie kann es auch anders sein, Hailey Bieber ausgewählt. Wer keine 410 Franken für das Designerteil von Miu Miu ausgeben möchte, bekommt den Haarreif anderswo schon für wenige Franken.

Von grauen Haaren bis Oscars – Star-Coiffeur gibt seine besten Frisuren-Tipps
People-News
Von grauen Haaren bis Oscars – Star-Coiffeur gibt seine besten Frisuren-Tipps
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
26 der fiesesten Frisuren, die das Internet zu bieten hat
1 / 28
26 der fiesesten Frisuren, die das Internet zu bieten hat
Sind es gute Eltern, weil sie das erlaubt haben, oder sind es schlechte Eltern, weil sie das erlaubt haben?
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bei Pints & Ponytails lernen Väter Frisuren für ihre Töchter zu machen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach den Nepo-Babys kommen die Nepo-Dogs
Nach den Promi-Kids bekommen jetzt die Haustiere der Stars eine Bühne. Beim Hundemagazin «Dogue» posieren die Hunde von Berühmtheiten wie Bad Bunny oder Millie Bobby Brown. Haben die gängigen Coverstars ausgedient?
Kinder von Prominenten, die sogenannten Nepo-Babys, sind kennen wir bereits. Ob auf dem Laufsteg, in Filmen oder der Musikbühne: Berühmte Sprösslinge wie Kaia Gerber, Hailey Bieber oder Brooklyn Beckham sind von dort nicht mehr wegzudenken.
Zur Story