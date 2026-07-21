recht sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Food

So kann KI unser Essen optimieren

Birchermüesli, Birchermüsli, Birchermuesli
KI soll Lebensmittel auf ihre Einzelbestandteile untersuchen und optimieren.Bild: shutterstock

So könnte KI unser Essen verbessern – doch es gibt auch Kritik

Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, unser Essen zu analysieren und zu optimieren. Bei dem Verfahren gibt es aber auch Kritik.
21.07.2026, 15:29

Was bislang vor allem die Werbung versprach, könnte nun Realität werden: personalisierte Ernährung, wie etwa ein individuell zusammengestelltes Müsli, das zu einem gesünderen und möglicherweise längeren Leben beitragen soll. Dabei soll künftig künstliche Intelligenz helfen. Indem sie die Auswirkungen von Lebensmitteln auf den menschlichen Körper besser analysiert, könnten individuell abgestimmte Ernährungspläne entwickelt werden. Dieser Umstand könnte der Lebensmittelindustrie ein Vermögen einbringen. Genau das ruft jedoch auch Kritiker auf den Plan.

Computerwissenschaftler Ilias Tagkopoulos lehrt am AI Institute for Next Generation Food Systems der Universität von Kalifornien in den USA. Zu dem Verfahren erklärt er dem SRF: «Eine Kichererbse oder eine Erdbeere kennen wir, aber nicht deren einzelne Moleküle.» Zwar sei bereits viel über Proteine, Fette und Kohlenhydrate bekannt. Daneben gebe es jedoch unzählige weitere Moleküle, die bislang nicht einmal benannt worden seien. Entsprechend sei auch weitgehend unklar, welchen Einfluss sie auf den menschlichen Körper und den Stoffwechsel haben.

Frau vor Bildschirmen, Symbolbild für Künstliche Intelligenz, neuronale Netzwerke.
KI kann riesige Datenmengen schnell verarbeiten und Zusammenhänge herstellen.Bild: Shutterstock

Mithilfe der KI soll dies nun geklärt werden: «KI kann riesige Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten und so Zusammenhänge zwischen den einzelnen Molekülen aufzeigen», meint Tagkopoulos. Die Ergebnisse könnten dann zu gesünderen Lebensmitteln beitragen: «Lebensmittel sollen uns weniger altern lassen, Krebs vorbeugen, entzündungshemmend und bioaktiv sein.»

Sind die einzelnen Bestandteile eines Lebensmittels erst einmal bekannt, könnten sie gezielt optimiert werden, so Tagkopoulos. Ziel sei es, gesündere Lebensmittel zu entwickeln, die gleichzeitig für die breite Bevölkerung bezahlbar bleiben.

Fragen zur Nachhaltigkeit

Kritik gibt es trotzdem: Sara Roversi, Gründerin des Future Food Institute in Bologna, setzt sich international für nachhaltige Ernährungssysteme ein. Sie fragt sich bei dem Ganzen, wie unsere Zukunft damit aussehen wird und ob dies nachhaltig sei.

Aus Sicht von Roversi sollten Konsumentinnen und Konsumenten sowie Firmen zunächst hinterfragen, woher die Lebensmittel stammen, ob bei ihrer Produktion die Menschenrechte eingehalten werden und wie hoch der Ressourcenverbrauch ist. «Wir dürfen uns nicht allein fragen, welchen kurzfristigen Nutzen oder Vorteil die Technologie der Industrie oder den Konsumierenden bringt», sagt sie gegenüber SRF.

Gleichzeitig räumt sie ein, dass künstliche Intelligenz einen wichtigen Beitrag dazu leisten könne, die Weltbevölkerung nachhaltiger zu ernähren.

(kek)

Die KI-Verschuldung nimmt absurde Ausmasse an
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum der KI-Boom böse enden könnte
1 / 9
Warum der KI-Boom böse enden könnte

Er gehört zu den Hauptverantwortlichen für den aktuellen KI-Boom: OpenAI-Chef Sam Altman. Doch die immensen KI-Investitionen der Techkonzerne bergen gewaltige Risiken. Es häufen sich Anzeichen, dass Erwartungen und Realität auseinanderdriften.
quelle: keystone / mark schiefelbein
Auf Facebook teilenAuf X teilen
KI macht einen Imagefilm für watson
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
So sieht das Programm für die Bundesräte am Nationalfeiertag aus
Die sieben Bundesrätinnen und Bundesräte planen rund um den Nationalfeiertag in allen Landesteilen Ansprachen. Bundespräsident Guy Parmelin hat mit vier geplanten Auftritten ein dichtes Programm vor sich. Hier ein Überblick über die Feierlichkeiten der Magistraten.
Parmelins Feierreden beginnen bereits am 31. Juli abends in seinem Heimatkanton Waadt. Dort wird der SVP-Mann in Renens eine Rede halten. Weiter geht es dann am 1. August am Vormittag beim «Buurezmorge» in Hildisrieden LU und nachmittags auf das Rütli im Kanton Uri, die «Wiege der Schweiz». Dort wird im Rahmen der Bundesfeierlichkeiten die Schweizerische Trachtenvereinigung ihr 100-jähriges Jubiläum begehen. Am Abend ist dann die Rückkehr in den Heimatkanton angesagt. Parmelin wird in Essertines-sur-Rolle VD seinen letzten Auftritt anlässlich der diesjährigen Feierlichkeiten haben.
Zur Story