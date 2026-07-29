Kavinsky bei einem Auftritt an einem Pariser Festival im Juni 2025. Bild: www.imago-images.de

Französischer DJ Kavinsky tot in Wohnung gefunden

Sein Soundtrack «Nightcall» ist weltberühmt, nun wurde der 50-jährige DJ Kavinsky tot in seiner Wohnung in Paris aufgefunden. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.

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DJ Kavinsky, der mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey heisst, wurde gemäss Le Parisien am Dienstagabend tot in seiner Pariser Wohnung gefunden. Gemäss der Staatsanwaltschaft wird die Todesursache untersucht, verdächtige Hinweise lägen jedoch nicht vor.

Kavinsky bei seinem Auftritt bei der Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris 2024 mit Sängerin Angele. Bild: www.imago-images.de

Wie die Zeitung berichtet, soll der 50-Jährige in den vergangenen Tagen über Kopfschmerzen geklagt haben, weshalb ein Schlaganfall in Betracht gezogen werde.

Ein Nachbar habe den Musiker nicht angetroffen und sich Sorgen gemacht, weshalb er die Rettungskräfte verständigt habe, berichtet Le Figaro. Gegen 22.30 Uhr sei er dann gefunden worden.

DJ Kavinsky erhielt mit seinem Soundtrack «Nightcall» zum Film «Drive» mit Ryan Gosling im Jahr 2011 internationale Aufmerksamkeit. Er legte zudem auch während der Schlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris im Jahr 2024 auf. Damals interpretierte er «Nightcall» neu.