Nach Behördenangaben war sie Beifahrerin in einem Auto, das von der Fahrbahn abgekommen sei. Bild: www.imago-images.de

«Godzilla vs. Kong»-Star stirbt mit 18 Jahren bei Autounfall

Die gehörlose US-Schauspielerin Kaylee Hottle ist mit nur 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

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Sie war durch die Blockbusterfilme «Godzilla vs. Kong» und «Godzilla x Kong: The New Empire» bekanntgeworden. Ihr Vater Joshua Hottle teilte dem Nachrichtenportal «TMZ.com» mit, dass seine Tochter im US-Staat Maryland tödlich verunglückt sei.

Nach Behördenangaben war sie Beifahrerin in einem Auto, das von der Fahrbahn abgekommen sei. Auch eine Schule für Gehörlose in Texas, die der Jungstar besuchte, teilte «mit tiefer Traurigkeit» den Tod der Schülerin mit.

Hottle, die mit der Gebärdensprache aufgewachsen war, stand schon als Kind für Werbespots vor der Kamera. Ihren ersten Filmauftritt hatte sie 2021 in dem Actionfilm «Godzilla vs. Kong», in dem der Riesenaffe King Kong und die mutierte Echse Godzilla aufeinandertreffen.

An der Seite von Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown und Rebecca Hall spielte der Teenager die gehörlose Adoptivtochter Jia der Wissenschaftlerin Dr. Ilene Andrews (Hall). Hottle wirkte auch 2024 in der Fortsetzung «Godzilla x Kong: The New Empire» mit. (sda/dpa)