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Norwegen trauert um Ruderer Olaf Tufte – Olympiasieger stirbt 50-jährig

BEIJING, CHINA 20080816: Olaf Tufte of Norway took the gold medal in the men s single sculls rowing competion during the Beijing 2008 Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS at Shunyi Olympic Ro ...
Olaf Tufte feiert seinen Olympiasieg 2008 in Peking.Bild: www.imago-images.de

Norwegen trauert um Sport-Idol – Olympiasieger stirbt 50-jährig

Die norwegische Sport-Welt trauert um den erfolgreichsten Ruderer des Landes: Der zweimalige Skiff-Olympiasieger Olaf Tufte ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Dies berichteten norwegische Medien mit Verweis auf eine Mitteilung seiner Familie.
22.07.2026, 06:3922.07.2026, 06:42

Den Angaben zufolge soll Tufte bewusstlos auf seinem Hof gefunden worden sein. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen habe sein Leben nicht mehr gerettet werden können, er starb im Nationalkrankenhaus in Oslo. Tufte hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Olaf Tufte skal ga langlop for Team Kaffebryggeriet i Ski Classics Kjeller 20220919. Tidligere roer Olaf Tufte (46) skal kommende sesong ga langlop for Team Kaffebryggeriet i Ski Classics. Foto: Gorm ...
Tufte Bild: imago-images.de

Die Nachricht löste in Norwegen unter Sportlern und Politikern grosse Betroffenheit aus. «Tufte hat unserem Land unzählige Momente der Freude am Sport geschenkt. Er war einer der grössten Sporthelden Norwegens, ein hochdekorierter Olympiateilnehmer, einer der besten Ruderer, die wir je hatten, und für viele ein grosses Vorbild. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen», sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre.

«Dafür gibt es keine Worte»

Tufte hatte bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen und 2008 in Peking Gold gewonnen und war ausserdem 2001 und 2003 Weltmeister im Einer geworden. Auch im höheren Alter war er noch erfolgreich: Mit 40 Jahren feierte der Ruderer 2016 in Rio de Janeiro mit Olympia-Bronze im Doppelzweier seine letzte Medaille. Fünf Jahre später belegte er mit 45 Jahren bei den Olympischen Spielen in Tokio im Doppelvierer den neunten Platz.

Noch am vergangenen Freitag habe Tufte Talente trainiert, die Norwegen in wenigen Tagen bei den Ruder-Europameisterschaften vertreten sollten, sagte Frank Ove Reite, Präsident des norwegischen Ruderverbandes. «Olaf war ein grossartiger Familienvater, Mensch und Sportler. Wir müssen das erst begreifen – es ist ein Schock für den gesamten norwegischen Rudersport. Dafür gibt es keine Worte.» (ram/sda/dpa)

World Cup 2026: Ivory Coast - Norway Oslo 20260630. Former Olympic rowing champion, Olaf Tufte, gives a rowing course at Jordal Amfi before tonight s round of 16 match between Norway and Ivory Coast a ...
Während der Fussball-WM kürzlich gab Tufte rudernden Fans in Oslo den Takt vor.Bild: imago-images.de
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