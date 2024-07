Geek News

«Der Teufel trägt Prada» Fortsetzung kommt +++ Trailer für F1-Film mit Brad Pitt

Mehr «Leben»

Der Hit-Film mit Meryl Streep «Der Teufel trägt Prada» bekommt eine Fortsetzung. Die Hauptdarstellerinnen haben in der Öffentlichkeit immer wieder über den Film gesprochen, das ist aber das erste Mal, dass eine Fortsetzung im Gespräch ist.

Diese und weitere Film-News findest du hier:

«Der Teufel trägt Prada»-Fortsetzung in Arbeit

Eine Fortsetzung des 2006 erschienenen Kinohits «The Devil Wears Prada» ist bei Disney offiziell in Arbeit, wie mehrere Quellen berichten. Die Drehbuchautorin des Originalfilms, Aline Brosh McKenna, soll zurückkehren.

Wer aber von der Originalbesetzung zurückkehren wird, ist noch nicht klar. Die Handlung folgt Berichten zufolge Miranda Priestly (im Original von Meryl Streep gespielt) und wie sie ihre Karriere inmitten des Niedergangs des traditionellen Zeitschriftenverlags steuert. Sie wird mit Emily Blunts Charakter konfrontiert, die jetzt eine hochrangige Führungskraft für einen Luxuskonzern ist, welcher über ein hohes Werbebudget verfügt. Geld, das Priestly dringend braucht.

Ein mögliches Veröffentlichungsdatum ist bisher nicht bekannt.

Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in «Der Teufel trägt Prada». Bild: 20th Century Fox

Trailer für «F1»-Blockbuster mit Brad Pitt

Brad Pitt spielt in diesem Film einen Autorennfahrer, der aus dem Ruhestand zurückkehrt und gemeinsam mit einem der Nachwuchstalente arbeiten muss. Neben Pitt spielen Javier Bardem, Kerry Condon und Kim Bodnia mit. Es ist bestätigt, dass Formel 1-Star Lewis Hamilton einen Auftritt haben wird. Regie führt «Top Gun: Maverick»- Regisseur Joseph Kosinski.

«F1» ist einer der teuersten Filme, die je gemacht wurden, heisst es in «Screenrant». 300 Millionen US-Dollar soll die Produktion gekostet haben. Auch der Streik in Hollywood vergangenes Jahr hat zu den hohen Kosten beigetragen. Um Profit zu machen, muss es der erfolgreichste Film von Pitts Karriere werden.

Kinostart in der Schweiz ist der 26. Juni 2025.

Trailer:

Erster Trailer für «Agatha All Along»

Kathryn Hahn ist zurück als Hexe Agatha Harkness im ersten Trailer zur Disney-Plus-Serie «Agatha All Along». Es ist ein Spin-Off von «WandaVision» aus dem Jahr 2021. Agatha findet sich ohne Kräfte wieder, nachdem ein Teenager sie von einem Bann befreit hat. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als einer der gefährlichsten Parcours, der als Hexenstrasse bekannt ist, zu absolvieren.

Die Serie stammt von der Schöpferin Jac Schaeffer. Die Besetzung wird durch Aubrey Plaza, Patti LuPone, Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili und Debra Jo Rupp abgerundet.

Die ersten beiden Episoden kommen am 18. September auf Disney Plus heraus.

Trailer:

«Inside Out 2» ist der fünfterfolgreichste Animationsfilm

Die beiden Animationsfilme «Inside Out 2» und «Despicable Me 4» räumten vergangenes Wochenende an den Kinokassen ab. «Inside Out 2» ist momentan der erfolgreichste Film des Jahres, weltweit spielte der Film von Disney und Pixar über 1,2 Milliarden US-Dollar ein. Dies macht den Film zum fünfterfolgreichsten Animationsfilm.

Am Wochenende spielte «Despicable Me 4» weltweit 229 Millonen US-Dollar ein. Der Minions-Film ist somit bereits der acht erfolgreichste Film des Jahres, obwohl er noch keine Woche in den Kinos läuft.

Bild: disney

2025 kommt ein Anime-Film über Lady Oscar

Die klassische Anime-Heldin Lady Oscar bekommt 45 Jahre nach dem Aus der Serie einen Film. Dieser soll bereits im Frühling 2025 herauskommen. Der Anime spielt zu Zeiten von Marie-Antoinette im vorrevolutionären Frankreich. Oscar François de Jarjayes, die als Junge aufgezogen wurde, wird zur engen Vertrauten und Beschützerin der Königin. Zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Frauen entfaltet sich eine komplexe Beziehung.

Erste Bilder von der 3. Staffel «Heartstopper»

Im Oktober erscheint auf Netflix die dritte Staffel der Serie «Heartstopper». Sie soll düsterer werden als die bisherigen Staffeln und ernstere Themen wie Charlies Essstörung ansprechen.

Alle bisherigen Cast-Mitglieder kehren zurück, neu stossen Jonathan Bailey, Hailey Atwell, Oliver Spring und Jenny Walser hinzu.

Bild: netflix

Bild: Samuel Dore/Netflix

Bild: Samuel Dore/Netflix

Bild: Samuel Dore/Netflix

(cmu)

Mehr zu Filme und Serien: