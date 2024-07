Ein «Herr der Ringe»-Anime kommt noch dieses Jahr ins Kino – was wir bisher wissen

Dieses Jahr kommen gleich zwei «Der Herr der Ringe»-Projekte. Neben der zweiten Staffel von «Die Ringe der Macht» ist auch der allererste Anime aus Mittelerde geplant: «Lord of the Rings: The War of the Rohirrim».

Die ersten Reaktionen fallen äusserst positiv aus. Im Juni wurde ein erstes Video einem ausgewählten Publikum am Annecy Animation Festival gezeigt. Auch Andy Serkis (spielt Gollum in der Franchise) schwärmt vom Film: «Die Fans werden verrückt danach sein.» Serkis wird seine Rolle als Gollum in dem geplanten Film «The Hunt for Gollum» wieder aufnehmen.

Regisseur ist Kenji Kamiyama, der für den Anime viel Unterstützung aus der «Herr der Ringe»-Welt erhält. Neben Philippa Boyens wurden auch Peter Jackson und Fran Walsh als Produzenten verpflichtet. Alle drei haben an den «Herr der Ringe»-Filmen mitgearbeitet. Auch die Éowyn-Darstellerin Miranda Otto kehrt für ihre Rolle zurück.

Ursprünglich hätte der Anime nur 90 Minuten dauern sollen, inzwischen wurde die Laufzeit aber nach oben angepasst und der Film dauert 2,5 Stunden.

Handlung

Die neue Geschichte spielt fast 200 Jahre, bevor Bilbo Beutlin mit dem Ring der Macht in Berührung kommt. Die Hauptpersonen sind Helm Hammerhand, der König von Rohan, und seine willensstarke Tochter, Prinzessin Héra. Ihre Heimat wird von den Dunländern bedroht und die Rohirrim (Bewohner von Rohan) müssen in eine Schlucht flüchten, die später als Helms Klamm bekannt werden soll. Es steht eine blutige Schlacht bevor. Zu den Dunländern gehört auch ein Mann namens Wulf, der um die Gunst der Prinzessin wirbt.

Cast

Helm Hammerhand (König): gesprochen von Brian Cox

Prinzessin Héra: gesprochen von Gaia Wise

Éowyn: gesprochen von Miranda Otto

Wulf: gesprochen von Luke Pasqualino

Erste Bilder

Bild: warner bros.

Bild: warner bros.

Bild: warner bros.

Bild: warner bros.

Der Kinostart in der Deutschschweiz ist der 12. Dezember 2024. Die Tradition, dass «Herr der Ringe»-Filme zu Weihnachten erscheinen, bleibt somit aufrechterhalten.

