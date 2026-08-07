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104-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions geknackt

104-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions geknackt

07.08.2026, 22:0907.08.2026, 22:09
Un homme coche des numeros sur des bulletins de l&#039; Euro Millions de la Loterie Romande dans le kiosque de Josephine, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. (KEYSTONE/S ...
Dieser vermaledeite Glückspilz hat SCHON WIEDER den Jackpot geknackt! (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag 104 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 26, 29, 35, 38 und 47 sowie die Sterne 1 und 2.

Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html (sda)

Mehr Glücksspiel:

Für den Jackpot fehlte nicht viel: Neuer Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung
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«Wie zum Geier soll ich dieses Ding verkaufen?»
Was tun, wenn deine Familie dich mit dem Verkauf eines Flugzeugs der Gebrüder Wright von 1911 beauftragt?
Okay, das ist definitiv nicht gerade das alltäglichste Dilemma, in das man geraten kann, …
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