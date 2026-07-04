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Jackpot bei Euro Millions geknackt: Glückspilz gewinnt fast 74 Millionen

Glückspilz knackt bei Euro Millions Jackpot und gewinnt fast 74 Millionen Franken

04.07.2026, 06:5704.07.2026, 06:57

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 73,93 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 2, 12, 17, 25 und 39 sowie die Sterne 1 und 2.

epa08862321 A person plays a EuroMillions grid in Bordeaux, France, 04 December 2020. The jackpot for this draw will reach 200 million euro. Before 2020, the jackpot was capped at 190 million euros. E ...
Der Jackpot bei Euro Millions wurde geknackt.Bild: keystone

Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein. (dab/sda)

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