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Inspiration für die Street Parade: Hier ein paar wilde Looks

epa04904042 Participants dance as they make their way through the streets during the 24nd Street Parade, in the city center of Zurich, Switzerland, 29 August 2015. Hundreds of thousands of ravers part ...
An der Street Parade gibt's die verrücktesten Looks.Bild: EPA/KEYSTONE

Du brauchst Inspiration für die Street Parade? Hier sind einige (wilde) Ideen

Am Samstag verwandelt sich Zürich wieder in eine riesige Partymeile, denn die Street Parade steht vor der Tür. Wer beim Outfit noch unentschlossen ist, findet hier einige Styling-Ideen.
06.08.2026, 16:0306.08.2026, 16:03
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Bald ist wieder Street Parade! Für viele ist die grösste Techno-Party der Welt die perfekte Gelegenheit, mit ausgefallenen Outfits aufzufallen und modisch aus der Reihe zu tanzen. Falls du noch nicht weisst, wie du dort aufkreuzen sollst, findest du hier jede Menge Anregung.

Partnerlook

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Diese Feen schwebten im Jahr 2014 über die Strassen.Bild: EPA/KEYSTONE

Viele Partywütige gehen mit ihren Freunden an die Street Parade. Hier bietet sich die perfekte Gelegenheit für einen Partnerlook beziehungsweise ein Gruppenoutfit. Praktisch dabei ist auch, dass man sich schneller wiederfindet, denn bei dem Getümmel geht schnell mal jemand verloren.

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Hier waren wohl Superheldenfilme die Inspiration.Bild: keystone

Wer nicht exakt gleich aussehen will wie die anderen, kann beim Look auch ein wenig variieren. Anstelle einer Hose kann jemand einen Rock anziehen, oder das gleiche Outfit wird in verschiedenen Farben getragen. Hier ist Kreativität gefragt.

Teilnehmer der 27. Street Parade. Z�rich, 11.08.2018 *** Participants of the 27 Street Parade Zurich 11 08 2018 Foto:xJ.xKrickx/xFuturexImage
Gleicher Look, verschiedene Farben.Bild: Imago Stock&People

Haut zeigen

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Nur das Nötigste wird hier bedeckt.Bild: Keystone

Du hast die Nase voll, immer adrett und anständig angezogen zu sein? Bei der Street Parade kannst du dich endlich frei fühlen, denn Klamotten nutzen hier viele nur spärlich. Mit Bikinioberteilen, knappen Höschen oder durchsichtigen Netzteilchen kannst du zeigen, was du hast.

Hundreds of thousands of techno fans with multi-colored hairdos and weird and wonderful costumes replaced sober-suited bankers Saturday, August 16, 1997, as the Swiss financial capital Zurich turned i ...
Mit Netzoberteilen fühlt man sich gleich weniger nackt.Bild: Keystone

Deine Geschlechtsteile solltest du aber trotzdem genügend bedecken, Nacktheit könnte als öffentliches Ärgernis gelten. Auch wenn grundsätzlich Nacktsein nur in Verbindung mit sexuellen Handlungen strafbar ist, können exhibitionistische Handlungen als unanständig gelten und andere Personen belästigen. Dann kann die Polizei dich wegweisen.

Neon

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Neon-Looks stechen aus der Menge heraus.Bild: EPA/KEYSTONE

Grell, greller, Neon. An der grössten Techno-Party der Welt musst du dich nicht wie ein graues Mäuschen kleiden – im Gegenteil: Knallige Farben sind ausdrücklich erwünscht. Besonders ins Auge stichst du mit Neon, vor allem, wenn du verschiedene Leuchtfarben miteinander kombinierst. Das versprüht zwar ein bisschen 80er-Jahre-Aerobic-Vibes, aber wenn nicht an der Street Parade, wo dann? Ein weiterer Vorteil: In der Menschenmenge wirst du schon von Weitem erkannt.

This image released by Neon shows, from left, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu and Keke Palmer in a scene from &quot;I Love Boosters.&quot; (Neon via AP) Film Review - I Love Boosters
Neon geht auch modisch, wie die Looks aus «I Love Boosters» zeigen.Bild: keystone

Wenn du es nicht ganz so wild magst, kannst du auch nur eine Neonfarbe mit Schwarz, Weiss oder Grau kombinieren.

Street-Parade Z�rich 2016 Streetparade in Z�rich. Nach dem Vorbild der Loveparade in Berlin ist die Technoparade mittlerweile die gr�sste Techno-Party der Welt. Der Umzug f�hrt allj�hrlich entlang des ...
Diese Gruppe entschied sich für Neongelb.Bild: www.imago-images.de

Verkleidungen

Falls Halloween und Fasnacht nicht so deins sind oder du dort noch nicht dein volles Potenzial ausgeschöpft hast, ist jetzt dein Moment. Viele Besucherinnen und Besucher kommen an die Street Parade in den verrücktesten Verkleidungen und Kreationen. Ob als Fee, Bösewicht oder sexy Cowboy: Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

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Man weiss nicht, wo man zuerst hinschauen muss.Bild: Keystone

Manchmal braucht es auch gar nicht viel für ein Kostüm, vieles hat man schon zuhause, wie folgendes Beispiel zeigt:

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Ein Taucher mit Schwimmflügeln.Bild: EPA/KEYSTONE

Möglich sind auch Ganzkörperkostüme. Darin kann es dann aber schon mal schwitzig heiss werden.

Fancy dressed participants of the annual technoparade &quot;Street Parade&quot; cheer in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, 13 August, 2016. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Heisse Looks.Bild: KEYSTONE

Viele Raverinnen und Raver setzen bei ihren Looks auf Flügel oder pompöse Applikationen. Aber Achtung: Im Getümmel können die schnell zerdrückt werden.

epa12290819 Dressed up participans dance through the streets during the 32nd Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs th ...
Zwei fantasievolle Kostüme.Bild: keystone

Fetisch-Look

Die Street Parade steht für die freie Liebe. Man muss sich also für (fast) nichts schämen. Aus diesem Grund nehmen viele Besucherinnen und Besucher ihre Fetischklamotten aus dem Schrank und binden die Teile in ihren Look ein. Ob Lack, Leder, Netz oder Nieten: Alles geht, nichts muss.

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Lack und Leder sind an der Street Parade keine Seltenheit.Bild: www.imago-images.de
The 19th Street Parade in Zurich, august 14th 2010, The 19th Street Parade has been held saturday, august 14th 2010, kicking off at 1.00 pm and ending at midnight. About 100 mega- and smaller-scale pa ...
Diese Dame setzte auf Netzstrümpfe, Unterwäsche und Maske.Bild: www.imago-images.de

Farbe

Wenn du nicht zu viele Textilien tragen willst, aber trotzdem eine grössere Verwandlung stattfinden soll, kannst du auch auf Körperfarbe setzen. Damit fällst du garantiert auf – und auch in der Gruppe funktioniert es.

Participants are dancing through the streets during the 30th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 12, 2023. The annual dance music event Street Parade runs this ye ...
Schlumpfig blau besucht diese Gruppe die Street Parade.Bild: KEYSTONE

Wenn du nicht von oben bis unten vollgeschmiert sein möchtest, kannst du auch nur das Gesicht anmalen.

Bildnummer: 55124206 Datum: 20.02.2007 Copyright: imago/Travel-Stock-Image Schweiz, Z�rich, Streetparade , Schweiz, Z�rich, Streetparade, Gesellschaft kbdig xkg 2007 quer dance dancer Erotik Europa E ...
Ein Besucher der Street Parade im Jahr 2007.

Accessoires

Die &quot;Zurich Pride Festival&quot;- Demonstrations-Parade zieht entlang dem Seebecken am Samstag, 5. Juni 2010 in Zuerich. Festival sowie die Parade stehen unter dem Motto &quot;Do Ask - Do Tell&qu ...
Perücken können zu einem normalen Outfit kombiniert werden.Bild: Keystone

Wer nicht übertreiben will, kann auch auf Accessoires setzen. Dafür eignen sich farbige Perücken, lustige Brillen oder ausgefallene Hüte.

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Die lustigen Brillen haben den Effekt, dass du inkognito bleibst.Bild: EPA/KEYSTONE
Fancy dresse participants of the annual technoparade &quot;Street Parade&quot; cheer in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, 13 August, 2016. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Auch Ballone können in den Look eingebunden werden.Bild: KEYSTONE

Die erste Street Parade war eine Demonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz. Falls du wie diese Gruppe ein Zeichen setzen willst, kannst du mit passenden Masken Staatsoberhäupter auf die Schippe nehmen.

Teilnehmer der 27. Street Parade. Z�rich, 11.08.2018 *** Participants of the 27 Street Parade Zurich 11 08 2018 Foto:xJ.xKrickx/xFuturexImage
Soll die dritte Person Putin darstellen?Bild: imago stock&people

Make-up und Frisur

Am Samstag gilt: Mehr ist mehr. Nimm also dein Schminkköfferchen heraus und spare nicht bei Blingbling, Pailletten und Glitzersteinchen.

epa07765862 Participants arrive at a train station for the 28th Street Parade in Zurich, Switzerland, 10 August 2019. The Street Parade is an annual electronic dance music parade, in the city center a ...
Glitzersteine, die ins Gesicht geklebt werden, sind der Klassiker.Bild: EPA
Glitzer Makeup
Glitzer kann neben dem Gesicht auch in die Haare geschmiert werden.Bild: Instagram/henna_artist_bondoqa_hennashow

Anstelle von Glitzer und Sternchen kann beim Make-up auch auf Knallfarben gesetzt werden.

Neon Makeup
Neon ist auch beim Make-up möglich.Bild: Instagram/laviinechifor

Bei der Frisur passen beispielsweise Space Buns. Somit sind die Haare beim Feiern aus dem Gesicht. Bei der Hitze ist das zudem auch angenehmer.

Festival Raver Make up und Frisur
Space Buns passen zum Raver-Look.Bild: Instagram/laviinechifor
Gen Z bringt Frisuren-Trend aus 2000ern zurück
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Die Zürich Pride 2026 in Bilder
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Die Zürich Pride 2026 in Bilder
quelle: keystone / vadim ghirda
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Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
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