An der Street Parade gibt's die verrücktesten Looks. Bild: EPA/KEYSTONE

Du brauchst Inspiration für die Street Parade? Hier sind einige (wilde) Ideen

Am Samstag verwandelt sich Zürich wieder in eine riesige Partymeile, denn die Street Parade steht vor der Tür. Wer beim Outfit noch unentschlossen ist, findet hier einige Styling-Ideen.

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Bald ist wieder Street Parade! Für viele ist die grösste Techno-Party der Welt die perfekte Gelegenheit, mit ausgefallenen Outfits aufzufallen und modisch aus der Reihe zu tanzen. Falls du noch nicht weisst, wie du dort aufkreuzen sollst, findest du hier jede Menge Anregung.

Partnerlook

Diese Feen schwebten im Jahr 2014 über die Strassen. Bild: EPA/KEYSTONE

Viele Partywütige gehen mit ihren Freunden an die Street Parade. Hier bietet sich die perfekte Gelegenheit für einen Partnerlook beziehungsweise ein Gruppenoutfit. Praktisch dabei ist auch, dass man sich schneller wiederfindet, denn bei dem Getümmel geht schnell mal jemand verloren.

Hier waren wohl Superheldenfilme die Inspiration. Bild: keystone

Wer nicht exakt gleich aussehen will wie die anderen, kann beim Look auch ein wenig variieren. Anstelle einer Hose kann jemand einen Rock anziehen, oder das gleiche Outfit wird in verschiedenen Farben getragen. Hier ist Kreativität gefragt.

Gleicher Look, verschiedene Farben. Bild: Imago Stock&People

Haut zeigen

Nur das Nötigste wird hier bedeckt. Bild: Keystone

Du hast die Nase voll, immer adrett und anständig angezogen zu sein? Bei der Street Parade kannst du dich endlich frei fühlen, denn Klamotten nutzen hier viele nur spärlich. Mit Bikinioberteilen, knappen Höschen oder durchsichtigen Netzteilchen kannst du zeigen, was du hast.

Mit Netzoberteilen fühlt man sich gleich weniger nackt. Bild: Keystone

Deine Geschlechtsteile solltest du aber trotzdem genügend bedecken, Nacktheit könnte als öffentliches Ärgernis gelten. Auch wenn grundsätzlich Nacktsein nur in Verbindung mit sexuellen Handlungen strafbar ist, können exhibitionistische Handlungen als unanständig gelten und andere Personen belästigen. Dann kann die Polizei dich wegweisen.

Neon

Neon-Looks stechen aus der Menge heraus. Bild: EPA/KEYSTONE

Grell, greller, Neon. An der grössten Techno-Party der Welt musst du dich nicht wie ein graues Mäuschen kleiden – im Gegenteil: Knallige Farben sind ausdrücklich erwünscht. Besonders ins Auge stichst du mit Neon, vor allem, wenn du verschiedene Leuchtfarben miteinander kombinierst. Das versprüht zwar ein bisschen 80er-Jahre-Aerobic-Vibes, aber wenn nicht an der Street Parade, wo dann? Ein weiterer Vorteil: In der Menschenmenge wirst du schon von Weitem erkannt.

Neon geht auch modisch, wie die Looks aus «I Love Boosters» zeigen. Bild: keystone

Wenn du es nicht ganz so wild magst, kannst du auch nur eine Neonfarbe mit Schwarz, Weiss oder Grau kombinieren.

Diese Gruppe entschied sich für Neongelb. Bild: www.imago-images.de

Verkleidungen

Falls Halloween und Fasnacht nicht so deins sind oder du dort noch nicht dein volles Potenzial ausgeschöpft hast, ist jetzt dein Moment. Viele Besucherinnen und Besucher kommen an die Street Parade in den verrücktesten Verkleidungen und Kreationen. Ob als Fee, Bösewicht oder sexy Cowboy: Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Man weiss nicht, wo man zuerst hinschauen muss. Bild: Keystone

Manchmal braucht es auch gar nicht viel für ein Kostüm, vieles hat man schon zuhause, wie folgendes Beispiel zeigt:

Ein Taucher mit Schwimmflügeln. Bild: EPA/KEYSTONE

Möglich sind auch Ganzkörperkostüme. Darin kann es dann aber schon mal schwitzig heiss werden.

Heisse Looks. Bild: KEYSTONE

Viele Raverinnen und Raver setzen bei ihren Looks auf Flügel oder pompöse Applikationen. Aber Achtung: Im Getümmel können die schnell zerdrückt werden.

Zwei fantasievolle Kostüme. Bild: keystone

Fetisch-Look

Die Street Parade steht für die freie Liebe. Man muss sich also für (fast) nichts schämen. Aus diesem Grund nehmen viele Besucherinnen und Besucher ihre Fetischklamotten aus dem Schrank und binden die Teile in ihren Look ein. Ob Lack, Leder, Netz oder Nieten: Alles geht, nichts muss.

Lack und Leder sind an der Street Parade keine Seltenheit. Bild: www.imago-images.de

Diese Dame setzte auf Netzstrümpfe, Unterwäsche und Maske. Bild: www.imago-images.de

Farbe

Wenn du nicht zu viele Textilien tragen willst, aber trotzdem eine grössere Verwandlung stattfinden soll, kannst du auch auf Körperfarbe setzen. Damit fällst du garantiert auf – und auch in der Gruppe funktioniert es.

Schlumpfig blau besucht diese Gruppe die Street Parade. Bild: KEYSTONE

Wenn du nicht von oben bis unten vollgeschmiert sein möchtest, kannst du auch nur das Gesicht anmalen.

Ein Besucher der Street Parade im Jahr 2007.

Accessoires

Perücken können zu einem normalen Outfit kombiniert werden. Bild: Keystone

Wer nicht übertreiben will, kann auch auf Accessoires setzen. Dafür eignen sich farbige Perücken, lustige Brillen oder ausgefallene Hüte.

Die lustigen Brillen haben den Effekt, dass du inkognito bleibst. Bild: EPA/KEYSTONE

Auch Ballone können in den Look eingebunden werden. Bild: KEYSTONE

Die erste Street Parade war eine Demonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz. Falls du wie diese Gruppe ein Zeichen setzen willst, kannst du mit passenden Masken Staatsoberhäupter auf die Schippe nehmen.

Soll die dritte Person Putin darstellen? Bild: imago stock&people

Make-up und Frisur

Am Samstag gilt: Mehr ist mehr. Nimm also dein Schminkköfferchen heraus und spare nicht bei Blingbling, Pailletten und Glitzersteinchen.

Glitzersteine, die ins Gesicht geklebt werden, sind der Klassiker. Bild: EPA

Glitzer kann neben dem Gesicht auch in die Haare geschmiert werden. Bild: Instagram/henna_artist_bondoqa_hennashow

Anstelle von Glitzer und Sternchen kann beim Make-up auch auf Knallfarben gesetzt werden.

Neon ist auch beim Make-up möglich. Bild: Instagram/laviinechifor

Bei der Frisur passen beispielsweise Space Buns. Somit sind die Haare beim Feiern aus dem Gesicht. Bei der Hitze ist das zudem auch angenehmer.