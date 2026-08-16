freundlich23°
DE | FR
burger
Leben
Grossbritannien

Fans ehren Bonnie Tyler an Trauerzug in Mumbles Wales

epa13172297 Fans pay their respects as the hearse carrying Welsh singer Bonnie Tyler travels along Newton Road to her home in Llwynderw, Mumbles, Wales, Britain, 15 August 2026. The Welsh singer died ...
Fans ehren Bonnie Tyler in ihrer Heimatstadt in Wales.Bild: keystone

Emotionaler Trauerzug durch Mumbles: Fans ehren Bonnie Tyler

Mit Tränen, Applaus und Blumen haben Hunderte Fans und Freunde Abschied von der britischen Sängerin Bonnie Tyler genommen. Am Samstag wurde der mit einer walisischen Flagge bedeckte Sarg der Sängerin, begleitet von einem gerahmten Porträt, durch die Strassen der Stadt Mumbles in Swansea zu ihrem Haus gefahren.
16.08.2026, 11:2716.08.2026, 11:27

Bonnie Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal nach schwerer Krankheit. Zuvor war sie nach einer Operation am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden.

Als der Sarg der Sängerin mit der unverkennbar rauchigen Stimme durch die Newton Road gefahren wurde, brach die Menge der Nachrichtenagentur PA zufolge unter Tränen in Gesang und Applaus aus. Hunderte stimmten bei dem Trauerzug den weltberühmten Song «Total Eclipse of the Heart» an.

Auch Fans aus Deutschland

Grosse Powerballaden und ihre unverkennbare Stimme machten Bonnie Tyler weltberühmt. Mit «Total Eclipse of the Heart» und «Holding Out for a Hero» sang sie zwei unvergessliche Pophymnen. Mit der Single «Lost in France» gelang ihr 1976 der erste Erfolg. Ein Jahr später machte «It's a Heartache» sie weltbekannt. Geboren wurde Bonnie Tyler als Gaynor Hopkins 1951 im walisischen Skewen.

Laut PA versammelten sich am Wochenende Fans aus mehreren Ländern in Swansea, auch aus Deutschland und Österreich. Viele Einheimische kannten Tyler persönlich. In Mumbles war sie demnach etwa für ihre Weihnachtsfeiern bekannt, an denen nicht nur Prominente, sondern auch Einheimische teilnahmen. Eine Anwohnerin aus Swansea beschrieb Tyler laut PA als «einen ganz normalen Menschen, der eben zufällig berühmt war».

Am Montag findet in der Kirche Swansea Minster eine Gedenkfeier für Tyler statt. Anschliessend wird der Sarg der Sängerin ein letztes Mal durch ihren Geburtsort Skewen gefahren. (sda/dpa)

Kommentar
Oh, Bonnie! Danke für die Kraft, das Drama und die Sonnenfinsternis des Herzens
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen
1 / 30
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2026 bereits verlassen

Sie war die Frau, die uns mit der Sonnenfinsternis des Herzens betörte: Bonnie Tyler und ihr Song «Total Eclipse for the Heart» bleiben für immer unvergesslich. Hier erinnern wir uns an sie. Und an die Schauspieler Sam Neill und James Van Der Beek. An die Sitcom-Ikone Catherine O'Hara, den italienischen Designer Valentino, den grossen amerikanischen Bürgerrechtler Jesse Jackson, an Action-Legende Chuck Norris und natürlich an Erich von Däniken.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / imago/simon fowler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er beschert uns den atemberaubendsten Anblick der Sonnenfinsternis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erstes Hospiz für Erwachsene öffnet in Bern
In Bern nimmt am Wochenende das erste Hospiz des Kantons seinen Betrieb auf. Neun Zimmer stehen zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an schwerkranke Erwachsene in ihrer letzten Lebensphase.
Im Vordergrund stehen im Hospiz Lebensqualität und Geborgenheit. Die Betroffenen bestimmen ihren Alltag selbst, Angehörige können im Hospiz übernachten. Die Anmeldung erfolgt über den Hausarzt oder die Hausärztin, das Spital oder die Spitex, wie aus einer Mitteilung der Trägerschaft vom Freitag hervorgeht.
Zur Story