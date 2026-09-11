Neue Oasis-Konzerte? Lichtershow lässt Fans aufhorchen

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Eine Lichtershow mit Drohnen und ein Datum, das Hoffnungen der Fans weckt: Anhänger der Britpopband Oasis dürfen sich in den kommenden Tagen auf Neuigkeiten der Gruppe um die Brüder Liam und Noel Gallagher freuen. Erwartet wird, dass die Band am Montag um 17.00 Uhr MESZ neue Tourdaten ankündigt.

Am Donnerstagabend leuchtete erst das Logo der Band über dem Joie Stadium in Manchester auf, bevor es durch das Datum und die Uhrzeit ersetzt wurde. Die Band kokettierte zuletzt immer wieder in sozialen Medien mit Hinweisen auf mögliche künftige Konzertorte – darunter auch mit einer Anspielung auf München. In einem Instagram-Video ist zu hören, wie ein Radiosender über das Konzert der Gruppe im Jahr 1997 in der Münchner Olympiahalle berichtet.

Comeback weltweit gefeiert

Gerüchte gibt es unter anderem auch über mögliche Konzerte in Frankreich, Italien und Spanien. Zum ersten Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2009 und jahrelangen Streits fanden sich Liam und Noel im vergangenen Jahr für eine Reunion-Tournee zusammen. Aufgetreten waren sie unter anderem in Grossbritannien, den USA und Südamerika. Das lange ersehnte Comeback war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren wurde Oasis mit dem Album «Definitely Maybe» bekannt. Spätestens die zweite Platte «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte Oasis weltberühmt. Bei den Filmfestspielen in Venedig waren die beiden zuletzt bei der Weltpremiere der Dokumentation «Oasis: Don't Look Back in Anger» zu Gast. (hkl/sda/dpa)