Spukt es bei dir zuhause – oder glaubst du das zumindest?

Der Herbst und schleicht sich so langsam an. Zeit für Gruseldeko, Pumpkin Spice Latte und Geistergeschichten. Wir wollen deine hören und schicken den Geisterjäger höchstpersönlich bei dir vorbei.

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Hörst du nachts Schritte, obwohl niemand da ist? Bewegt sich plötzlich etwas von alleine – oder gibt es in deinem Zuhause ein anderes Phänomen, für das du bis heute keine vernünftige Erklärung hast? Dann wollen wir zu dir nach Hause und der Sache gemeinsam mit Geisterjäger Thomas Frei auf den Grund gehen.

Dabei ist völlig egal, ob du selbst an Geister glaubst oder das Ganze (wie wir) skeptisch siehst. Du darfst auch der Meinung sein, dass wir komplett einen an der Waffel haben. Hauptsache, bei dir passiert etwas Unerklärliches, dem wir gemeinsam auf die Spur gehen können.

Erzähl uns deine Geschichte

Was hast du bei dir zuhause schon erlebt und warum kannst du es dir bis heute nicht erklären? Schreib uns eine Mail an: julia.schwamborn@watson.ch