Notfall in England: 34-Jährige stirbt nach Hundeangriff

In einer englischen Küstenstadt ist eine Frau von einem Hund tödlich verletzt worden. Die 34-Jährige sei in ein Londoner Spital gebracht worden und dort gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Nach dem Vorfall in Southend-on-Sea am Montag sei der Hund beschlagnahmt worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich nicht um eine verbotene Hundeart handelt. In Grossbritannien kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen mit Hunden. Die Regierung hat deswegen zum Beispiel die Haltung sogenannter XL Bullys stark eingeschränkt.

(sda/dpa)