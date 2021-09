Schweiz

Kind in Schleitheim SH durch Hundebisse schwer verletzt



Am frühen Sonntagabend hat ein Hund ein 9-jähriges Mädchen in Schleitheim SH attackiert. Das Mädchen musste mit schweren Verletzungen per Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Hund wurde sichergestellt.

Um 18.45 am Sonntag büxte in Schleitheim SH ein 9 Monate alter Schäferhund aus und folgte einer Schar spielender Kinder, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte.

Auf dem Schulhofplatz habe der Hund mehrmals auf ein Kickboard gebissen, welches ein 9-jähriges Mädchen dabei hatte. Als das Mädchen das Kickboard in Sicherheit bringen wollte, griff der Hund das Kind an, bevor er von herbeigerufenen Erwachsenen vertrieben werden konnte.

Das durch mehrere Bisse schwer verletzte Mädchen musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Polizisten konnten den Hund nach kurzer Suche ausfindig machen. Er wurde auf Anordnung des Kantonstierarztes sichergestellt. (sda)

