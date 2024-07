Schweizer mit Hund bleiben in den Ferien am liebsten in der Heimat

Nicht nur Herr und Frau Schweizer reisen oft. Auch Schweizer Hunde kommen viel in der Weltgeschichte herum, wie eine Erhebung des Reiseanbieters Interhome zeigt. Für Ferien mit ihren Vierbeinern bleiben die Hundebesitzer allerdings häufig in der Heimat oder fahren in ein Nachbarland.

Personen mit Hund machen meist Ferien in der Heimat. Bild: Shutterstock

Während sein Frauchen ihren Koffer packt, wird Hund Anthony immer aufgeregter. Denn er weiss: Je voller der Koffer, desto eher geht es in die Ferien - und dort riecht er neue Düfte, trifft fremde Artgenossen und darf den ganzen Tag mit seinem Ball am Meer spielen. Anthony ist einer von vielen Hunden in der Schweiz, die ihre Besitzer in die Ferien begleiten.

Wie Interhome am Montag mitteilte, gibt es jeden Monat 1400 Google-Suchen zu «Ferien mit Hund» in der Schweiz. Laut dem Ferienhausanbieter zieht es die Hundebesitzer mit ihren Vierbeiern jedoch nicht besonders weit weg. Am liebsten machen Interhome-Gäste mit Hund in der eigenen Heimat Ferien.

An zweiter Stelle der Beliebtheitsskala für Ferien mit Hund folgt Italien, danach Frankreich, an vierter Stelle Spanien und auf dem fünften Platz Österreich. Die Untersuchung basiert auf den Interhome-Buchungsdaten der letzten zwölf Monate für Buchungen mit Hunden. Die Stichprobe wurde im April 2024 erhoben und berücksichtigte alle Reservierungen mit Haustieren.

Dass Schweizerinnen und Schweizer mit ihren Hunden vor allem in der Heimat bleiben oder in ein Nachbarland reisen, überrascht wenig: Anthony etwa braucht alle paar Stunden eine Pinkelpause und etwas Bewegung. An eine Autofahrt von acht Stunden am Stück ist mit ihm nicht zu denken. Seine Besitzer teilen die Strecke darum in Etappen ein oder bleiben in einem Radius von etwa fünf Stunden um ihre Heimat herum. Eine Flugzeugreise wäre für den grossen Rüden, der nicht in der Kabine mitreisen dürfte, ausserdem mit viel Angst verbunden.

Gemäss den Daten von Interhome sind die beliebtesten Reisemonate für Hundebesitzerinnen und -besitzer mit ihren Vierbeiern der August und der Juli, gefolgt von September und Juni. (saw/sda/awp)