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Taylor Swifts «1989»-Haus steht zum Verkauf

Taylor Swift 1989 Haus
In diesem Häuschen schrieb Taylor Swift ihr Album «1989».Bild: instagram/mandile

Taylor Swifts «1989»-Haus steht zum Verkauf

In dem Haus komponierte Superstar Taylor Swift einst ihr Werk «1989», jetzt wird es wieder verkauft. So viel wollen die Besitzer.
30.09.2026, 15:0130.09.2026, 15:01

Zurzeit macht Taylor Swift eher Negativschlagzeilen mit ihrem neuen Album «The Life of a Showgirl: The Encore». Ein Album, das bei den Fans dagegen besser ankam, ist das Werk «1989». Dieses komponierte sie in dem sogenannten Pillsbury Estate im noblen Stadtteil Beverly Hills. Swifties kennen das Zuhause vermutlich auch aus dem berüchtigten 73-Fragen-Videointerview der Vogue. Die Immobilie konnte die Sängerin von 2011 bis 2018 ihr Eigen nennen. Nun steht sie abermals zum Verkauf, schreibt Page Six.

swift haus 1989
Das Haus hat vier Schlafzimmer.Bild: instagram/mandile

Das Haus, das zuletzt das Designpaar Nicolas und Roxy Bijan bewohnte, verfügt über vier Schlafzimmer und fünf Bäder und liegt auf einer Fläche von 5500 Quadratmetern. Drei der Schlafzimmer und dreieinhalb Badezimmer sind im Haupthaus untergebracht, der Rest ist in einem separaten Gästehaus.

swift haus
Die pastellige Küche bietet viel Platz. Bild: instagram/mandile

Neben viel Grünfläche und Privatsphäre profitieren die neuen Besitzer auch von der Nähe zum Rodeo Drive. Für die kurze Fahrt dorthin bietet die Garage Platz für einen Fuhrpark von bis zu acht Autos. Zudem gibt es einen Pickleball-Platz und den von Swifts Ex-Freund DJ Calvin Harris gepflanzten Olivenbaum. Verlangt werden für das Anwesen acht Millionen Dollar, umgerechnet 6.7 Millionen Franken.

Taylor Swift Sighting Taylor Swift and Calvin Harris had lunch at The Spotted Pig, New York, New York, United States C.Smith/ WENN.com 22537743.jpg
Taylor Swift und Calvin Harris im Jahr 2015.Bild: www.imago-images.de

(kek)

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